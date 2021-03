La fundación Kawayan junto a la empresa privada, han donado 600 pruebas rápidas para el barrio San Roque y

este 20 de marzo del 2021 se las realizará en la cancha del sector a partir de las 08h30 , con el Club de Leones en la parte la loguistica .

No hay nada más hermoso que la vida, protejamos a nuestras familias, usemos las mascarillas, alcohol y mantengamos distanciamiento. YO ME CUIDO, TU ME CUIDAS. ❤❤❤❤❤🌷🌷🌷