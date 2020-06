Fiscalía indaga nexos de firmas de asambleísta Daniel Mendoza con obras hospitarias en Manabí

“Aquí se puede evidenciar una repartición de las empresas del Estado. No se trata únicamente que había un contubernio para ser beneficiario de la adjudicación del contrato del hospital de Pedernales, sino también se puede evidenciar que estaban en contubernio para otras obras que se encontraban no solo en la provincia de Manabí, sino en Esmeraldas, y con empresas eléctricas que en este caso viene a ser CNEL”.

Este fue parte del argumento que la fiscal general, Diana Salazar, dio en la audiencia de formulación de cargos, hace una semana, contra el asambleísta por Manabí Daniel Mendoza y cinco personas más señaladas como parte de una estructura de corrupción para cometer el delito de delincuencia organizada, inicialmente en la construcción del Hospital Básico de Pedernales.

Salazar aseguraba que la Fiscalía no se inventa los elementos de convicción con los que formulaba cargos, sino que son parte de los recaudos y los audios que la Policía había levantado desde hace semanas atrás luego de seguimientos y escuchas telefónicas ordenadas por el fiscal de la causa.

Esto es lo que se sabe del caso por el que se le dictó prisión preventiva al asambleísta Daniel Mendoza

Las detenciones realizadas el 14 de mayo pasado y la posterior formulación de cargos por el delito de lavado de activos contra Jean B., asesor en la Asamblea, del legislador Mendoza, y ocho personas más, significaron abrir la puerta para que Fiscalía encuentre indicios de que existían otros delitos e involucrados.

Por ejemplo, de la materialización de la información digital constante en el teléfono celular perteneciente a José V., quien se comunicaba con Franklin C., ambos procesados en la causa por lavado de activos, la Fiscalía encontró información relevante para el caso por delincuencia organizada en el que era indagado Mendoza.

En el mensaje de audio transcrito se diría: “…en prensa lo sacaron a Balverán, no perdimos ese espacio y la obra en la fiscalización más allá en Esmeraldas… No sabemos qué le van a dar a Daniel, se bronquió con el ministro, lo mandó a la mierda… tonces Daniel lo mandó a la … al ministro… Vamos a ver con quién negocia tonces, no sé si pide con estratégico o pida CNEL…».

Se dispone la terminación unilateral del contrato para hacer hospital en Pedernales

El excoordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Jorge Rodríguez, cree que las investigaciones en torno a Mendoza y otros no deben quedarse en el contrato del hospital de Pedernales, sino que deben hacer una investigación ampliada a toda la contratación, incluyendo a la plata que se entregó para la reconstrucción por el terremoto de 2016 en Manabí y Esmeraldas.

Según Rodríguez, Mendoza estaría relacionado con doce empresas, ocho activas y cuatro en proceso de disolución, que se habrían beneficiado con contratos estatales. “En unas constaba el chofer, algún familiar y en otras en las que había testaferros para hacer las compañías”, explicó.

El juez de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, señaló que iniciaba la instrucción fiscal sin que sea aplicable la prerrogativa de inmunidad a favor del legislador Mendoza. Esto porque el contexto de los hechos y el delito imputado por Fiscalía determinaba que el caso no se encontraba dentro de los relacionados con el ejercicios de sus funciones.

Salazar, al explicar cómo estaba configurada la estructura, por ejemplo, los roles de cada uno de los procesados dentro de la organización, de Mendoza dijo que él valiéndose de su cargo en lugar de “coordinar las actividades de legislación o fiscalización, coordinaba más bien las actividades de la organización al participar y realizar acciones que coadyuvaban a la obtención de contratos de obra pública”, principalmente en Manabí.

“Este rol de control, de supervisión, investido de la condición de asambleísta, se advierte también de las conversaciones de chat que tiene el ciudadano Jean B., procesado por el delito de lavado de activos con otros coprocesados, en el que aparece que toda actividad que realizaban.

$ 893 032

Es lo único que la Contraloría verificó que quedaba en la cuenta. Las obras, en cambio, no avanzaron.

$8 214 756

Ese monto recibió como anticipo el Consorcio Pedernales para la obra y según Contraloría no aparecían.

$16,4

millones es el monto del contrato para la obra del hospital de Pedernales. Ya está suspendido. (I)

