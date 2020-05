Finanzas deja en cero el presupuesto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

El Ministerio de Finanzas está aplicando medidas de austeridad en las entidades del Estado ante la necesidad de recursos para cubrir la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Los últimos días de abril decidió dejar en cero las cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el próximo cuatrimestre.

Según información del Ministerio, se modificó el presupuesto y de $163 998 que habían solicitado para los siguientes meses, el monto que se les validó fue de ‘cero’. Es decir, los valores que tenían previstos para servicios de correo, de viáticos, comunicacionales, materiales de oficina, hasta de pasajes al exterior y viáticos, entre otros, se restaron.

La decisión se acoge al artículo 74 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, además de las directrices que se emitieron el pasado 16 de abril para cumplimiento de las cinco funciones del Estado.

Entre ellas, se advirtió que se liquidarán las certificaciones presupuestarias de gasto permanente y no permanente, y aquellos que no estén asociadas a ningún compromiso de gasto, y se verificará que no afecten al desenvolvimiento institucional, o la compra de bienes y servicios relacionados con los decretos y acuerdos de emergencia.

No se puede contratar personal, excepto aquellos que retornen por comisión de servicios o licencias con o sin remuneración o para remplazar a alguien que salió de su cargo en marzo.

En el caso de los cargos del nivel jerárquico superior que estaban vacantes en el primer trimestre del año, mantendrán esa condición.

Los contratos de servicios ocasionales y nombramientos provisionales programados hasta marzo, serán “desvinculados”, y no se podrán contratar remplazos.

Debido a la emergencia se abstendrán de contratar personal adicional en las que se decida conceder comisiones de servicios o licencias sin remuneración. En esa línea deberán abstenerse de crear puestos.

También se suspendió el pago de horas suplementarias y extraordinarias en la aplicación del teletrabajo, excepto los casos de los profesionales de la salud y actividades relacionadas con la emergencia sanitaria.

El presupuesto que se había asignado al Consejo de Participación hasta enero ascendía a los $7 781 308 para su operación durante el 2020. (I)

