Finales de LigaPro 2020 se jugarían el 23 y 29 de diciembre

Si se tiene que definir al campeón de la LigaPro 2020 en partidos finales, estos se jugarían el 23 y 29 de diciembre, según informó el organismo. En tanto, la penúltima fecha se disputará entre el 16 y 17 de diciembre; mientras que la última jornada se jugará entre el 18 y 19.

No se han establecido los horarios para las dos últimas jornadas debido a la posibilidad de tener que unificar partidos de equipos que peleen la etapa y descenso. Las finales se jugarían a las 19:00, aunque este horario también está sujeto a cambios.

Liga de Quito, que triunfó en la primera fase y ya está clasificado a una eventual final del campeonato nacional y a la Copa Libertadores 2021, quiere ganar la fase 2 para de forma automática erigirse campeón. Sin embargo, Emelec, Barcelona SC y Guayaquil City, en ese orden, pelean por un cupo en la final.

Este martes arranca la décimo segunda jornada de la fase dos con los partidos Mushuc Runa vs. Orense, Deportivo Cuenca vs. Macará, Técnico Universitario vs. Universidad Católica y Delfín vs. Olmedo.

El miércoles se completará la jornada con los compromisos El Nacional vs. Aucas, Liga de Quito vs. Liga de Portoviejo, Independiente del Valle vs. Emelec y Barcelona SC vs. Guayaquil City. (D)

fuente:https://www.eluniverso.com/