FERIADO NO ACTIVÓ EL COMERCIO DEL CENTRO DE ABASTOS

Solo deudas dejo el último feriado de octubre para los comerciantes del centro de abastos ante las pocas ventas de sus productos a los escasos clientes que llegaron a realizar sus compras durante el fin de semana.

Juan Bustamante Director de la sección de frutas y verduras del mercado, dijo que pensando en la llegada de turistas por el feriado ,se endeudo y pidio mas mercancia de la cual aun no sale, ya que las ventas estuvieron flojas y con esto no se decide a invertir para los próximos feriados de noviembre y de fin de año, lo mismo indicaron otros comerciantes de la sección de abarrotes .

Colon Villegas comerciante añadió que estos dos últimos meses serán más complicados por que aún se teme al contagio del covid 19 y muchos por el feriado decidieron quedarse en casa con sus familia o visitar las playas y no se abastecieron de productos que ofrece el mercado local.