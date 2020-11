Fe y Credulidad

La fe es la obra del Espíritu Santo de Dios, tal como la gracia, la calidad de nuestra fe está asociada con como nos vemos a nosotros mismos. Cuando sufrimos el mal, nuestra fe es probada y como nos dice el discípulo Santiago:

Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas;

sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.

Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, y que nada os falte. – Santiago 1:2-4

Fe es la creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice.

Crédulo, que cree ligera o fácilmente. La simple credulidad no puede aguantar la prueba. La credulidad no tiene raíces porque no tiene base.

Solo la fe verdadera nos da garantías. La credulidad recurre al engañó para persuadir. Cuando Eva fue tentada fue crédula, simple. Nosotros también pudiéramos ser engañados como Eva si no ejercemos nuestra facultad de raciocinio.

El proverbios 14:15 nos dice: “El simple cree a toda palabra; mas el prudente mira bien sus pasos.”

La fe es una virtud y Jesús mismo reconoció que había distintos niveles de fe. En su recorrido entre los humanos Jesús se encontró con gente que exteriormente hacían grandes despliegues de fe y otros que ni siquiera se aproximaban a la religión judía que mostraron una fe tan grande que fue alabada por el Señor.

«Y entrando Jesús en Capernaum, vino á él un centurión, rogándole, Y diciendo: Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado.

Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré.

Y respondió el centurión, y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado; mas solamente di la palabra, y mi mozo sanará.

Porque también yo soy hombre bajo de potestad, y tengo bajo de mí soldados: y digo á éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y á mi siervo: Haz esto, y lo hace.

Y oyendo Jesús, se maravilló, y dijo á los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado fe tanta.

Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, é Isaac, y Jacob, en el reino de los cielos:

Mas los hijos del reino serán echados á las tinieblas de afuera: allí será el lloro y el crujir de dientes.

Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creiste te sea hecho. Y su mozo fué sano en el mismo momento.» –Mateo 8:5-13