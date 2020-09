Exasambleísta procesado por delincuencia organizada niega filtración de información

El exasambleísta por Manabí, Daniel Mendoza, la tarde de este viernes, rindió en la Fiscalía su cuarta ampliación de versión en el proceso por delincuencia organizada, la segunda de esta semana, y aseguró que ni él, ni su familia han filtrado información que está en los dispositivos que entregó a la Fiscalía y negó que un «diagrama bastante elaborado y visual, con fotos y detalles», que circuló en redes sociales, sea creado por él y esté en el celular que hace parte del proceso.

Mendoza se refiere a un diagrama en el que aparecían los nombres de varios asambleístas a quienes supuestamente se les habría entregado hospitales a nivel nacional y en el centro de ese documento se le colocaba a la ministra de Gobierno, María Paua Romo, y otros funcionarios. Además se presentaron capturas de pantalla de supuestos chats de Whatsapp entre Romo y el entonces asambleísta Mendoza.

«De estos elementos descritos entiendo se realizó la experticia el 26 de agosto de 2020 y mientras esta se realizaba se transmitía en vivo información que se decía que era de mi teléfono celular. (…) Evidentemente son varios chats con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, chats que podrían estar en el teléfono y que no recuerdo con exactitud su contenido puesto que ha pasado mucho tiempo», explicó el exlegislador procesado.

Sobre las capturas de pantalla o capturas de chat hechas, Mendoza mencionó que las mismas podrían haber estado en posesión de terceras personas, puesto que, explicó, usualmente cuando él mantenía una conversación realizaba una captura y es muy probable que dicha captura la haya reenviado a una tercera persona para que esté al tanto de la mencionada conversación. «Eso como parte de una práctica normal y común».

El manabita señaló que en el teléfono entregado a la Fiscalía constan miles de capturas que deben ser ya parte del respectivo informe pericial. Él dijo estar seguro que nadie de su familia facilitó alguna copia de su teléfono, pues ellos habrían sido los custodios de dichos dispositivos hasta que fueron entregados físicamente a Criminalística, en presencia del fiscal y su abogado.

Respecto al supuesto diagrama que dijo no estaba en su celular, Mendoza recordó que en pendrive que fue entregado existe una «especie de distribución política, una ayuda memoria» para él, hecha en base a información que por diferentes medios es de pleno conocimiento público.

«Este documento evidentemente no representa un documento oficial y que a su vez no descarto que en el pasado la pude haber compartido dicho diagrama que puede estar en el pendrive. Es un diagrama sencillo, sin fotos y no muy elaborado, que como ya lo indique no representa documento oficial», concluyó.

Finalmente, Mendoza reiteró que jamás desconfiaría de su padre, de su hermano o de mi familia y tampoco de su defensa, aclarando que nadie de su familia puede tener ningún interés y tampoco los nexos para difundir este tipo de información. «Solo vale preguntarse qué fin tendría una difusión de esta naturaleza, en medio de este proceso, donde está en juego mi salud personal, familiar y mi libertad».

La versión que se da a menos de 15 días de que concluyan los 120 días de instrucción fiscal, terminó luego de una sola pregunta que respondió Mendoza al fiscal Xavier Rosero para luego el procesado acogerse a su derecho al silencio.

El fiscal le preguntó por qué razón él no entregó los dispositivos referidos en su versión en el momento mismo de su detención? Mendoza respondió que él le dio instrucciones claras a su familia, la noche de su detención, puesto que desconocía los detalles de la investigación llevada adelante por la Fiscalía. (I)

