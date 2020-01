Evo Morales anunció que Luis Arce será el candidato a presidente del MAS en las nuevas elecciones de Bolivia

El ex ministro de Economía Luis Arce fue elegido este domingo como el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MÁS) para las elecciones del 3 de mayo en Bolivia por los más de 50 delegados que votaron en las jornadas lideradas por el ex presidente Evo Morales. El ex canciller David Choquehuanca será su compañero de fórmula.

El anuncio del binomio al que apoyarán el partido MAS, sindicatos y organizaciones afines al ex mandatario fue hecho por el propio Morales en una rueda de prensa en Buenos Aires, donde se encuentra asilado desde hace más de un mes. Llamativamente, ni Arce ni Choquehuanca estaban a su lado al momento del anuncio.

El exmandatario destacó la “combinación entre compañeros de la ciudad y compañeros del campo para continuar con este proceso de cambio”, al detallar los fundamentos de la elección de la fórmula de candidatos ante los representantes reunidos en el hotel Bauen de la capital argentina. “Es una combinación del conocimiento científico y el conocimiento originario milenario, la unidad del campo y de la ciudad, del cuerpo y del alma”, expandió, en referencia al perfil técnico de Arce y a la experiencia como líder sindical e indígena de Choquehuanca.

Arce acompañó a Morales desde su llegada al poder. Muy criticado por los detractores del MAS, se transformó en una suerte de gurú del despegue de la economía boliviana que logró un histórico crecimiento del PIB en los últimos años, apoyado principalmente en el buen momento de los precios de las materias primas. Fue, de hecho uno de los hombres fuertes del Gobierno.

En 2017, tuvo que dejar temporalmente su cargo, hasta abril de este año, para atender un padecimiento gastrointestinal. Si bien se incorporó a la actividad política no se conoce con exactitud su estado de salud.

El ahora candidato presidencial se graduó como licenciado en economía en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y obtuvo un Máster en Ciencias Económicas (MSc in Economics) de la Universidad de Warwick (1996-1997), en Reino Unido.

El candidato a vice, Choquehuanca, es un aimara oriundo del departamento de La Paz, ha sido canciller de Bolivia entre 2006 y 2017, uno de los ministros que por mayor tiempo acompañó a Morales en su gestión de Gobierno.

Durante su desempeño como ministro de Exteriores, enarboló la causa de los pueblos indígenas, defendió el consumo tradicional de la hoja de coca y promovió los saberes ancestrales como el «vivir bien», que marcaba un equilibrio de entre los seres humanos y la Pachamama o Madre Tierra.

Desde su salida del gabinete de ministros, se desempeñó como secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), conformada por países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y hasta hace poco Bolivia.

Morales confió en el éxito de la fórmula votada este domingo por los representantes que llegaron de todos los departamentos de Bolivia a votar en Buenos Aires: “Vamos a recuperar la democracia, el 3 de mayo nuevamente vamos a ganar en la primera vuelta de las elecciones”.

“No me abandonen”, pidió el ex presidente ante el auditorio colmado por los representantes del MAS y miembros de la amplia comunidad boliviana en Argentina.

Bolivia celebrará el próximo 3 de mayo nuevas elecciones tras los truncados comicios del 20 de octubre pasado, en los que Morales fue reelegido por cuarta vez como mandatario pero el resultado fue cuestionado por la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó que hubo “graves irregularidades”.

Morales renunció el 10 de noviembre pasado, estuvo un mes asilado en México antes de viajar a Argentina, donde solicitó refugio al Gobierno del peronista Alberto Fernández.

fuente:_https://www.infobae.com/america/