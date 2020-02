‘Estructura delictiva, con cinco niveles’ establece perita criminal en caso Sobornos 2012-2016

La existencia de una estructura delictiva con cinco niveles de conformación, que el poder y el dinero fueron las principales motivaciones de la estructura encontrada, personas involucradas sobre las cuales se ejerció poder, impacto económico claro, establecimiento de jerarquías…

Estas, entre otras, fueron las conclusiones a las que llegó la perita Alexandra Mantilla en la perfilación criminal que realizó por orden de la Fiscalía en el caso Sobornos 2012-2016. Ayer y por más de una hora, la perfiladora dio a conocer al Tribunal de Juicio que analiza el delito de cohecho la forma en que realizó la pericia y sus hallazgos.

Mantilla explicó que si bien la estructura se la dió con puño y letra la procesada Laura Terán, su pericia se diferencia en la forma técnica de presentación; es decir, su análisis pericial establece niveles. En la pericia estuvieron incluidas las 24 personas que inicialmente se mantuvieron investigadas dentro del proceso.

En el nivel 1, la perita ubica como líderes o mentores al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas, quien además de ser líder habría sido coordinador. Para el nivel 2, conformado por beneficiarios o destinatarios, ubicó a Galo Mora, María Duarte, Viviana Bonilla, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, Doris Soliz y Rommy Vallejo.

En el nivel 3, según Mantilla, estaban los enlaces, que en este caso eran Glas, Duarte y Walter Solís; en el nivel 4 habrían estado los mensajeros o las personas que iban a dejar el dinero por mandato de las personas que se encuentran en el nivel de destinatarios; y en el nivel 5 estaban quienes realizaban la sistematización y el reporte.

«En este nivel encontramos a las personas que estaban encargadas de hacer los registros, el control y los reportes respectivos dentro de esta estructura. Aquí también aparece la señora Olga Muentes como personas que al final de esta estructura es la encargada de pedir la información para su respectiva destrucción», señaló la perfiladora.

Las «disposiciones directas» para la «estructura delictiva» habrían salido, a decir de la perita, desde el Palacio de Carondelet, la Presidencia y Vicepresidencia de la República, lugares ubicados en el análisis como «oficina principal o zona de confort», pues fue ahí donde los perfilados sintieron seguridad y pudieron emitir las órdenes necesarias.

Las zonas de seguridad de la estructura habría sido el edificio La Unión, el edificio Concorde, lugares donde tenía una oficina la procesada Pamela Martínez, y el Colegio de Abogados del Guayas, en donde se conoce, dice la pericia, se ha presentado dinero, se distribuía y se hacía las entregas.

Mantilla recordó como anécdota que Alexis Mera, sin preguntarle, durante la entrevista para la pericia le comentó que si a él le daban a elegir entre León Febres Cordero, de quien fue asesor, y Rafael Correa, de quien fue secretario jurídico, él se quedaba con Febres Cordero. Al preguntarle por qué, Mera respondió que Febres Cordero cuando llegó a ser presidente era un político maduro y que «desgraciadamente» Correa era un tanto «caprichoso».

«El doctor (Alexis) Mera fue enfático en decir que jamás firmó nada que no estuviera dentro de la línea legal. Y dijo: cuando a Rafael (Correa) yo no le firmaba algo, él buscaba un abogado que le dijera que sí y que le diera paso hasta que pudiera firmar. Un ejemplo de eso fue el Ministerio del Buen Vivir. El doctor Mera dice que siempre se opuso a la creación de lo que él llamó esa payasada», apuntó la perito.

Sobre el exasambleísta Christian Viteri, uno de los 21 acusados en esta causa, la perito contó que en su entrevista con él en cambio salió a relucir un tema sobre «diezmos».

Mantilla recordó que el exlegislador le dijo que cuando se reunían en el Palacio de Gobierno con el entonces presidente Rafael Correa, el mandatario luego de saludar lo primero que hacía era una presentación de power point con todos los integrantes principales del movimiento Alianza País y veían cómo estaban sus aportaciones.

«Obviamente si es que alguien no había podido hacerlas, inmediatamente (Rafael Correa) increpaba por qué no estaban al día. Es ahí que en una ocasión un asambleísta le dice: señor presidente se nos complica seguir aportando de la misma manera porque usted mismo dio la orden de que los sueldos no se suban; y el señor (Rafael) Correa le dice: compañero usted tiene asesores, también deben aportar. Es así como nacen los diezmos en palabras del doctor (Christian) Viteri», refirió la perito solicitada por Fiscalía. (I)

