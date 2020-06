Este sábado 6 de junio en semáforo amarillo pueden circular vehículos con placas pares; en rojo ningún carro

Recuerde que hay tres medidas esenciales para evitar contagiarse del coronavirus: Usar mascarilla en lugares públicos, mantener distancia de 2 metros, lavarse las manos con frecuencia.

Sobre circulación vehicular particular, en semáforo amarillo, este sábado 6 de junio se permite la movilización de vehículos cuyo último dígito de la placa termine en número par. Recuerde que el toque de queda va desde las 21:00 a 05:00.

No pueden circular

En cantones con semáforo rojo, este sábado 6 de junio no se permite la circulación de vehículos de uso particular. El toque de queda va desde las 18:00 a 05:00.

Así se puede circular en semáforo amarillo

Lunes, miércoles, viernes: 1, 3, 5, 7, 9

Martes, jueves, sábado: 2, 4, 6, 8, 0

Domingo: Ningún vehículo particular circula

Así se puede circular en semáforo rojo

Lunes: 1, 2, 3 y 7

Martes: 3, 4, 5 y 8

Miércoles: 4, 5, 6 y 9

Jueves: 6, 7 , 8 y 0

Viernes: 1, 2, 9 y 0

Sábado y domingo: No circula ningún vehículo particular

Excepciones sin calendario de circulación

Sí pueden circular vehículos de carga o expresos de personal de la cadena de producción, comercialización y distribución de alimentos, salud e higiene. Lo mismo para vehículos de carga del sector exportador. También tienen garantía de movilización los vehículos de personal hospitalario, médicos, enfermeros. En todos los casos no necesitan salvoconducto, pero deben presentar credencial institucional, cédula de ciudadanía o identidad, licencia de conducir y uniforme o chaleco institucional.

Los comunicadores sociales, quienes deben presentar credencial institucional, cédula de ciudadanía o identidad, licencia de conducir. (I)

fuente:https://www.eluniverso.com/