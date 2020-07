Este miércoles 8 de julio, en semáforo rojo pueden circular vehículos con placas terminadas en 4, 5, 6 y 9; en amarillo las placas impares

Ahora que Ecuador vive el cuarto mes de lucha contra el coronavirus, el semáforo frente al COVID-19 lo define cada municipio y el Comité de Operaciones de Emergencia nacional en base a indicadores locales de contagios. Por ello, en esta emergencia sanitaria, es preciso seguir las reglas de higiene y movilización restringida para evitar la propagación.

La circulación vehicular en semáforo verde en el mes de julio se permite por 5 ocasiones cada semana. Este miércoles 8 de julio pueden circular los carros terminados en placas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

No circulan en semáforo verde

Lunes: 6, 8, 0

Martes: 5, 7, 9

Miércoles: 4, 0

Jueves: 1, 3, 9

Viernes: 2, 6, 8

Sábado: 1, 3, 5

Domingo: 2, 4, 7

Semáforo amarillo

Este miércoles 8 de julio en semáforo amarillo se permite la movilización para vehículos cuyo último dígito de la placa termina en número impar. Toque de queda: 23:00 a 05:00. Excepto en Quito en que el toque de queda va desde las 21:00 a las 05:00.

Vehículos que pueden circular en semáforo amarillo

Lunes, miércoles, viernes: 1, 3, 5, 7, 9

Martes, jueves, sábado: 2, 4, 6, 8, 0

Domingos 5 y 19 de julio circulan vehículos con placa impar.

Domingos 12 y 26 de julio circulan vehículos con placa par.

Semáforo rojo

En semáforo rojo todos se mantienen en casa. Solo se permiten las salidas excepcionales para compras urgentes. Este miércoles 8 de julio pueden circular carros cuyas placas terminan en 4, 5 , 6, 9. Toque de queda: 18:00 a 05:00.

Vehículos que pueden circular en semáforo rojo

Lunes: 1, 2, 3 y 7

Martes: 3, 4, 5 y 8

Miércoles: 4, 5, 6 y 9

Jueves: 6, 7 , 8 y 0

Viernes: 1, 2, 9 y 0

Sábado y domingo: No circula ningún vehículo particular

Excepciones de circulación

Sí pueden circular vehículos de carga o expresos de personal de la cadena de producción, comercialización y distribución de alimentos, salud e higiene. Lo mismo para vehículos de carga del sector exportador. También tienen garantía de movilización los vehículos de personal hospitalario, médicos, enfermeros. En todos los casos no necesitan salvoconducto, pero deben presentar credencial institucional, cédula de ciudadanía o identidad, licencia de conducir y uniforme o chaleco institucional.

Los comunicadores sociales, quienes deben presentar credencial institucional, cédula de ciudadanía o identidad, licencia de conducir. (I)

fuente:https://www.eluniverso.com/