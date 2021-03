Este lunes el Frente Cívico de Manabí hará un plantón por la falta de medicinas para el Covid-19

Un plantón para demandar del Gobierno y del Ministerio de Salud Pública el abastecimiento de medicinas a los hospitales, realizará mañana lunes el Frente Cívico de Manabí, a las 15h00, frente a la Gobernación.

La presidenta, Patricia Briones, dijo que la medida tiene el respaldo del alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova y del prefecto Leonardo Orlando, quienes han confirmado su participación.

La decisión se toma con base en las denuncias de familiares de pacientes internados en el Hospital de Especialidades y en otras casas de salud,que tienen que gastar mínimo 300 dólares diarios en fármacos para sus parientes.

Además, los reclamos del personal de salud porque no tienen insumos para la atención, no les pagan a tiempo los sueldos y no se les han dado los nombramientos de acuerdo a lo que la Ley Humanitaria establece, indicó.

Briones señaló que también pedirán que el Hospital de Especialidades sea declarado en emergencia, para que pueda adquirir los fármacos requeridos por los pacientes.

