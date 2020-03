Estado de excepción y toque de queda en Ecuador para enfrentar el coronavirus

Desde este martes 17 de marzo, Ecuador extremará medidas como una manera para evitar la propagación masiva del coronavirus COVID-19, una vez que hay 58 contagiados a nivel nacional, con dos pacientes fallecidas.

Estado de excepción, toque de queda y restricción vehicular y de vuelos son parte de las medidas que esta noche anunció el presidente de la República, Lenín Moreno.

En cadena nacional, el presidente dijo que solo se permitiría la movilización para trabajos que no puedan realizarse desde casa, o para cuidar a personas adultas mayores o enfermos.

«La vida de todos será mi prioridad», dijo el mandatario al afirmar que enfrentamos una guerra y que hará todo lo posible para enfrentarla, porque esta guerra ha cobrado 7 mil muertos en el mundo y 2 en Ecuador.

A la recomendación de quedarse en casa, se suma el estado de excepción. Nuestro deber es no contagiarnos y no contagiar a los demás, dijo el mandatario.

Al mismo tiempo, anunció un toque de queda, desde las 21:00 hasta las 05:00.

A partir de mañana martes a la medianoche por 14 días se paraliza el transporte interprovincial y los vuelos domésticos y la circulación de automóviles particulares a excepción de los que cumplen servicios de las empresas y establecimientos autorizados a seguir funcionado.

Para quienes compran víveres o medicamentos, se restringe la circulación de la siguiente forma. Habrá restricción vehicular por dígito de placa. Los números con placas pares y terminados en cero no circularán los lunes, miércoles, viernes y domingo. Las placas con números impares no circularán los martes, jueves y sábados. Para el personal de la salud no se restringe su circulación.

Si no se toman las medidas extremas pudiéramos llegar a tener 800 mil contagiados, dijo el mandatario.

Se cierran los servicios públicos, a excepción de los de salud y de emergencia.

Tiendas de barrio, mercados y supermercados se mantendrán abiertos.

Se pide evitar salir. ‘Quédate en casa, trabaja en casa’, dijo enfáticamente.

Estas medidas se suman a las anunciadas la semana pasada por el primer mandatario, entre los que restringió la llegada de vuelos por 21 días. (I)