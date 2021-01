España afronta una tercera ola de covid-19 con retrasos en las vacunaciones

La tercera ola del coronavirus avanza en España, sumando contagios y brotes tras un mes de diciembre lleno de festivos, y con retrasos en el programa de vacunación debido fundamentalmente a problemas logísticos y de almacenamiento de la vacuna.

A falta de conocer los últimos datos oficiales, que no se actualizan a escala nacional los fines de semana, España acumula casi dos millones de contagios y más de 50.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Unas cifras que se prevén mucho más elevadas si se tienen en cuenta los números dados a conocer por distintas regiones en los últimos días.

La «relajación» de las medidas anticovid durante el periodo navideño ha hecho que estemos «entrando de lleno en una tercera ola» de la pandemia, según dijo hoy a EFE el epidemiólogo Daniel López Acuña, quien avisó de que habrá más contagios porque se parte de una incidencia mayor que la del verano, y además existe la variante del virus detectada en el Reino Unido, más contagiosa.

UN RETRASO EN LA VACUNACIÓN

La vacunación contra la covid en España, que comenzó hace una semana en las residencias de ancianos, no está siguiendo, de momento, el ritmo previsto, lo que ha provocado la queja de algunas comunidades autónomas.

Madrid ha utilizado sólo un 6% de las vacunas recibidas hasta ahora, poco más de 3.000, pero las autoridades sanitarias regionales niegan que exista algún problema, «ni logístico, ni de personal», para administrarlas ya que, según el viceconsejero de Salud Pública madrileño, Antonio Zapatero, se tiene capacidad para poner más de 24.000 cada semana.

En rueda de prensa, Zapatero explicó hoy que tras recibir una primera tanda de 1.200 vacunas, estaba previsto que llegasen otras 48.000 pero por un problema logístico de Pfizer el envío no llegó hasta el martes 29, a lo que hay que sumar el tiempo para descongelarlas.

Además, al ser festivos los días 31 de diciembre y 1 de enero muchos centros pidieron esperar, pues había ancianos de visita en casa de familiares y trabajadores de vacaciones.

En Cataluña, los expertos sanitarios urgen al Ejecutivo autonómico a acelerar la campaña de vacunación, ya que en esa región hasta ayer sólo se han puesto unas 7.700 dosis de las 60.000 que ha enviado en una primera remesa la farmacéutica Pfizer/BioNTech.

Hasta ayer han recibido la vacuna 7.774 personas, todas ellas residentes y trabajadores de geriátricos.

En los próximos días el proceso de inmunización en España contará también con la vacuna de la farmacéutica Moderna, que se administrará indistintamente junto a la de Pfizer pues no hay diferencia en su efectividad.

La utilización de una u otra dependerá de cuestiones logísticas, según manifestó ayer la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, en una entrevista radiofónica. EFE

fuente:https://www.eldiario.ec/