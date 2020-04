En la Corte Nacional de Justicia se realizaron barridos antiexplosivos y fumigaciones antes de audiencia en caso Sobornos

A poco menos de una hora de que se reinstale la audiencia de juzgamiento del caso Sobornos 2012-2016 y se conozca la resolución oral del caso que entregarán los jueces Iván Leó (ponente, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, en el edificio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la Policìa Nacional realizó barridos antiexplosivos en los parqueaderos y en los diferentes pisos de la edificaciòn, mientras que personas de salubridad de la Corte fumigaron los ingresos, ascensores y salas que serían usadas en la diligencia.

Desde las 10:00 de este martes, Iván Leòn, presidente del Tribunal de Juicio del caso que analiza el delito de cohecho, dio inicio a la audiencia para conocer si aceptan o no la acusación en calidad de autor mediato contra el expresidente Rafael Correa y de autores directos contra 19 procesados más, entre exfuncionarios públicos, una asambleísta y empresarios, que hizo la fiscal general Diana Salazar. Además tendrán que pronunciarse sobre si dan paso o no a que Yamil Massuh, exasesor de la ministra de Transporte, María Duarte, quede sobreseído por no existir elementos suficientes para acusarlo, como explicó Fiscalía para no acusarlo.

Habilitada sala en Guayaquil

Ya el domingo pasado se realizó una tarea de sanitización en las tres salas dispuestas para esta reinmstalación, además de pasillos y lugares de ingreso al edificio de la CNJ. Esa misma tarea se habría replicado en la sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en Guayaquil, que se habilitó para que acudan los sujetos procesales que se encuentran en esa provincia.

Desde ayer el área de comunicación de la CNJ anunció que se habilitaría un enlace en Facebook Live para que la prensa pudiera escuchar la resolución del Tribunal para esa causa, pero este martes se informó que se realizaría de manera privada.

Acusación fiscal: ‘En pandilla’

El 5 de marzo pasado, por dominio de organización, en su calidad de funcionario público por tener y haber ejercido el poder absoluto y dominio sobre la estructura criminal, así como por haber sido beneficiario directo de los sobornos, la fiscal general Diana Salazar solicitó al Tribunal de Juicio del caso Sobornos, que al expresidente Correa se le aplique la máxima pena aumentada en un tercio por la agravante de haber cometido el delito en «pandilla».

Esa misma pena, pero en calidad de autores directos, se pidió para el exvicepresidente Jorge Glas; para el exsecretario jurídico, Alexis Mera; para los exministros María Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado; para las exasesoras Pamela Martínez y Laura Terán; para el exlegislador Christian Viteri; y la asambleísta Viviana Bonilla.

De ellos Salazar dijo que de forma directa e inmediata gestionaron la recepción de sobornos, facilitaron beneficios a los empresario a través del otorgamiento de contratos, convenios de pago y asesoramiento en esta estructura, recaudación, registro, así como también fueron beneficiarios de los sobornos.

De los once exfuncionarios públicos acusados, solo Yamil Massuh, exasesor de la ministra Duarte, no fue incluido en la acusación. Fiscalía definió que él solo cumplía órdenes de su superior para trasladar dinero, así como lo habría hecho Gustavo Bucaram con Bonilla, Pedro Espinosa con Mera o Christian Paredes con Terán.

Cohechadores

En base a la cláusula de equivalencia, que no es otra cosa que aplicar la misma pena en la calidad de autor a quien entrega y a quien recibe, la fiscal Salazar solicitó que a los «cohechadores» se les aplique la misma pena que a los funcionarios públicos que recibieron los sobornos y así tengan el mismo tratamiento de participación.

Por ello, los diez empresarios quienes supuestamente entregaron los sobornos fueron también acusados por Fiscalía como autores directos.

«Los empresarios se encuentran en el mismo nivel en esta estructura», dijo Salazar, antes de nombrar a Víctor Fontana, Rafael Cordova, Bolívar Sánchez, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Alberto Hidalgo, Teodoro Calle, Pedro Verduga, Mateo Choi y William Phillips como acusados contra quienes pedía la pena máxima y la agravante existente. (I)

fuente:https://www.eluniverso.com/