EN ESTA SEMANA LA ZONA NORTE DE MANABÍ DECIDIRÁ SI VA O NO AL PARO (AUDIO)

Los pronunciamientos y ofertas , realizadas a las fuerzas vivas y autoridades de Pedernales, sobre el financiamiento para la posible construcción del hospital básico de Pedernales por parte del Ministro Gabriel Martinez, no convencen a quienes habitan en esa ciudad del norte de Manabi.

Orazio Bellettini Presidente de Manpanor, indico que desde la semana anterior se han reunido con los alcaldes de los cantones de la zona norte, quienes estan a la espera de un pronunciamiento de las autoridades estatales, no solo sobre la construcción del hospital de Pedernales, si no sobre las tres áreas complementarias para el hospital Miguel H Alcivar, y para ello esta semana será clave para definir si se convoca o no a una paralización del norte de la provincia.

Belletini fue claro al señalar que de la última reunión efectuada en Portoviejo con los ministros, lo único que se nos ha entregado para los hospitales han sido ofrecimientos pero nada en concreto,por lo que el 18 de septiembre será una jornada de decisiones por el futuro de la salud.

AUDIO DE ENTREVISTA CON EL ING ORAZIO BELLETINI