En época de pandemia, varios artistas nacionales sortean estrategias para subsistir con las plataformas digitales

Las redes sociales y plataformas digitales se han convertido en el escenario improvisado para cantantes, actores, bailarines, pintores y demás artistas ecuatorianos. Incluso lo ha sido para aquellos que antes no tenían un contacto directo con las tecnologías, y que ahora se han reconciliado con sus perfiles de Instagram o Facebook para continuar acompañando a su público y generar ingresos económicos.

Hilda Murillo tiene 61 años de relación con la música y apenas unos meses de relación con la plataforma Zoom.

Ella y su madre, la cantante Fresia Saavedra, han encontrado otra manera para continuar sus oficios. Murillo como directora de la Escuela del Pasillo Julio Jaramillo, y Saavedra como docente de más de 60 estudiantes. Cuenta que sus redes sociales se han convertido en la plataforma para transmitir presentaciones. “Hemos tenido que caminar con la tecnología para buscar una forma cómo dirigirnos al público y decirle, aquí estamos”, indica.

La cantante Fresia Saavedra imparte clases por Zoom.

Para el 21 de junio prepara un show por el Día del Padre con otros cantantes, espera poder conseguir auspiciantes para ponerle un costo a la presentación virtual. La intérprete analiza los tiempos actuales y agradece contar con un empleo que le permita garantizar un ingreso económico mensual.

Al momento está afiliada a una empresa que por cada difusión de su música gana 35 centavos, también dice que ha recibido $300 como apoyo, por parte de esta. Al mismo tiempo se pregunta por aquellos que viven exclusivamente de la música. “Algunos de mis compañeros artistas anuncian venta de comida… esa gente que son mis compañeros quieren vivir y tienen que vivir de algo… no se trata solo de una persona, sino de una familia que está atrás de ellos”, resalta la artista sobre la situación que atraviesan colegas del gremio.

Tal es el caso de la actriz Amparo Guillén, quien a sus 66 años confiesa que la pandemia la ha golpeado fuertemente. “Me duele el alma. El estar en una casa en encierro obligado nos ha puesto en una situación difícil, hay muchos compañeros que están en una situación que usted no puede ni imaginar”, afirma.

“Hay actrices y actores que tenemos enfermedades catastróficas y no tenemos ni siquiera seguro”, continúa la actriz, quien tiene un certificado de discapacidad debido a tres hernias discales en la columna y el nervio ciático dañado. Comenta que al momento existen propuestas para hacer teatro de manera virtual, pero que aún están en conversaciones. Hasta entonces, indica, sobrevive gracias a la ayuda económica de su hijo. “Nosotros hemos estado en pandemia toda la vida, porque nosotros no hemos tenido jamás el apoyo de un ministro de Cultura, ni del actual….”, recalca la conocida intérprete de Lupita, del seriado televisivo Mis adorables entenados.

“Lo peor que me puede pasar no es que me dé el COVID, me voy a morir es de hambre, de angustia, de depresión… porque para qué salgo, si no tengo dónde ir a ganarme un centavo”, agrega con una voz a punto de quebrarse la artista de 46 años de trayectoria.

“El arte en todas sus manifestaciones será la última profesión en reactivarse… hasta que se permita hacer espectáculos, porque claro, como nosotros dependemos del público…”, menciona, por su lado, la cantante Paulina Tamayo, quien para el Día de la Madre presentó un show pagado que contó con 5000 personas conectadas de todas partes del mundo.

“Tenemos que ver la manera de estar vigente y en contacto con nuestro público”, señala. A sus casi 50 años de trayectoria jamás se imaginó pasar por una situación como la actual; sin embargo, dice que aliarse con las plataformas digitales le ha ayudado a encontrar otra alternativa para generar trabajo para sus compañeros, equipo y además fondos para dos ancianatos a los que apoya. Para el 20 de junio, a las 20:30, por motivo del Día del Padre, tiene previsto presentar un show con la agrupación Los Kipus, de Perú. La entrada se encuentra a la venta en TicketShow a un costo de $5.

El ámbito pictórico también sortea estrategias digitales para subsistir. El pintor Hernán Zúñiga lo define como un desafío al que ha tenido que enfrentarse. A sus 72 años de edad le ha tocado trasladar sus exposiciones y clases universitarias al mundo virtual, indica que su nieta ha sido su guía en su paso con la tecnología.

“Ahora tengo que adaptarme a la virtualidad y eso a un veterano como yo no se le da fácil”, cuenta. Reconoce que otros artistas no cuentan con ese trabajo formal. “Los artistas en la sociedad somos una especie de olvidados y siempre estamos luchando contracorriente porque sucede que las economías no consideran al arte como una necesidad primaria, cuando sí lo es….”.

El pionero en Guayaquil de exposiciones digitales prepara actualmente una muestra para la tercera semana del mes llamada Mono-grafías, espera con esto de alguna manera conseguir un ingreso económico para el resto de sus compañeros, y así no solo “sobrevivir emocionalmente”. (I)

