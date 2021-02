En el Ecuador se esperan vacunas para aplicar la segunda dosis

Hasta el mediodía de ayer, 9 de febrero del 2021 el intensivista Jorge Luis Vélez, de 42 años, no recibía la notificación con la fecha de cuándo le administrarán la segunda dosis contra el covid-19. Emocionado, contaba las horas, pues mañana se cumplirán 21 días desde que le aplicaron la primera vacuna. Vélez es jefe del área de Cuidados Críticos en el Hospital Pablo Arturo Suárez (HPAS). Y fue parte del primer grupo de inmunizados. Recibió la fórmula el jueves 21 de enero, cuando se inició la fase piloto del Plan Vacunarse. “Es una medida -dijo- que nos llena de optimismo, pero se requieren las dos dosis para lograr mejores resultados”. El plan piloto en Ecuador contempla la llegada de 86 000 dosis de Pfizer-BioNtech. Solo han arribado 8 190. Hasta el 4 de febrero, 6 228 personas -trabajadores sanitarios, adultos mayores y cuidadores de geriátricos- las obtuvieron.

Algunos estudios de la farmacéutica, publicados por BBC Mundo, señalan que quien se coloca la primera dosis adquiere 52% inmunidad. Pero la protección inicial recién se activa a partir del día 12. Luego de 21 días debe darse la segunda aplicación, con la cual se alcanza el 95%. Si no se cumple con ese esquema (dos dosis por persona), el efecto de la vacuna se perderá. En el país, la segunda dosis se administrará a 1 962 ciudadanos, en estos días. Ayer, 9 de febrero del 2021, el Comité de Transparencia para el proceso de vacunación -conformado por el Ejecutivo- informó que el jueves 18 llegarán otras 16 300 dosis. Si se suman a las del primer lote se obtienen 24 490 fórmulas, es decir, 28,4% del total anunciado para el plan piloto. El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, precisó que se contará con 86 000 vacunas para el personal de primera línea de salud y los adultos mayores. El jueves 4, a través de un comunicado, la Cartera indicó que ese número llegará hasta finales de este mes.

El comité, integrado por dos autoridades de la USFQ y una de la UEES, dijo que tras dos semanas de labores, dejaban el encargo del Primer Mandatario, al que le entregarán un informe. “Auguramos éxitos para las siguientes fases”. Salud no ha indicado aún a través de qué organismo el país recibirá información sobre el Plan Vacunarse. Jhommara Bautista, experta en Biotecnología, alertó que “la Agencia de Medicamentos Europea (EMA, por sus siglas en inglés) desaconseja retrasar la administración de la segunda dosis a más de 42 días, porque las defensas bajan. Además, se pierden recursos económicos y vidas”. Las personas que no completan las dos dosis recomendadas -anotó Bautista- son llamadas ‘subinmunes’. Tienen anticuerpos para ralentizar el virus y evitar el desarrollo de síntomas, pero no los suficientes para eliminarlos. Otro problema -explicó- de no aplicar las vacunas rápidamente es que se acelera la aparición de nuevas mutaciones, como la londinense. Claire Muslin, docente investigadora de la Universidad de Las Américas (UDLA), coin­cide con Bautista.

Y recuerda que el objetivo de la vacuna es reducir los síntomas de este mal, es decir, evitar que alguien se agrave o fallezca. Por este motivo -señaló- se debe vacunar a los adultos mayores o con enfermedades preexistentes, como males cardíacos, obesidad y sobrepeso. En Ecuador, la campaña masiva arrancará en marzo y se extenderá hasta octubre o noviembre (ocho meses aproximadamente). Allí se alcanzará al 52% de la población (nueve millones de ecuatorianos). En Israel ya se observan los primeros resultados de las dosis, rastreo de posibles casos y confinamientos. Del 27 de diciembre al 7 de febrero (41 días) se administró la primera dosis a 3,4 millones, de nueve millones de habitantes.

Y la segunda a 2,01 millones. Así se logró que la tasa de contagios disminuyera hasta en 50% después de 14 días. Según el epidemiólogo Alberto Narváez, ese país usó un modelo inteligente de control de la pandemia. Combinó inoculación y detección de positivos. “En Ecuador se debería vacunar al menos a tres millones de personas, de marzo a junio, para reducir la transmisión de contagios”.

fuente:

https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-espera-vacunas-segunda-dosis.html.