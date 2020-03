En Ecuador ‘existe transmisión comunitaria’ del covid-19, según Ministra de Salud

En Ecuador, el número de casos positivos para covid-19 va en aumento. El domingo 15 de marzo del 2020 se reportaban 37 diagnósticos; el lunes 16 eran 58 y el martes, 111. Hoy, miércoles 18 de marzo son 155. Catalina Andramuño, ministra de Salud, en rueda de prensa virtual que se desarrolló ayer, 17 de marzo, confirmó que “existe una transmisión comunitaria”.

Con este término se conoce a los contagios que se dan entre personas que no han viajado a zonas de riesgo o que no han estado en contacto con alguien que dio positivo para el virus. Así lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Nosotros habíamos mencionado que los primeros casos que se habían presentado tenían un nexo epidemiológico con personas que habían venido de España, Italia y aquellos lugares donde había un gran número de casos. En la semana 10 se empezaron a presentar casos que no estaban ligados con personas que venían de estos lugares donde se presentaron los casos. Podemos concluir que existe una transmisión comunitaria”, señaló Andramuño.

La funcionaria comentó que hay 111 casos -registrados hasta ayer- y “se encuentran ubicados en su mayoría en la provincia de Guayas, Pichincha, Azuay, Santa Elena. De estos tenemos nueve personas hospitalizadas estables. Y de estos cinco hospitalizados con pronóstico reservado”. Además, mencionó que es importante saber que la cifra del cerco epidemiológico varía conforme se va identificando los casos positivos o descartando los mismos. “Hacemos una línea de tiempo y vemos cuantas salen. Una vez que se hace el monitoreo y pasan los 14 días se determina si salen o no del mismo”, afirmó la Ministra del ramo.

Hoy, la vigilancia epidemiológica se realiza a 235 personas que se mantienen bajo observación. 278 han sido descartados. Los datos constan en el último boletín publicado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Sobre las edades de los casos positivos, Andramuño dijo que los rangos de edades están entre 40 y 80 años. “Tenemos personas que tienen comorbilidades y son aquellas que hacemos un control exhaustivo y estamos hospitalizándolos para hacer un seguimiento porque son vulnerables y son susceptibles”.

fuente:

https://www.elcomercio.com/actualidad/transmision-comunitaria-covid19-coronavirus-salud.html.