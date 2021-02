En Ecuador, el voto nulo le gana a once candidatos presidenciales juntos, que tienen entre el 0,22% y 1,84% de los votos

Con el 82% de las actas presidenciales escrutadas, cuyos resultados mantienen en ventaja del candidato Andrés Arauz (32,31%), seguido de Yaku Pérez (19,92%) y Guillermo Lasso (19,22%), los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral también reflejan lo mal que les fue en las elecciones en Ecuador a muchos candidatos que solo inflaron la papeleta y en los cuales el Estado invirtió dinero público para sus campañas.

Siete de los 16 aspirantes no salen de la franja del 0%; les faltan muchos votos para, siquiera, llegar al rango del 1% donde se ubican otros cuatro candidatos que, al igual que los de más abajo, creían que podían llegar a presidir una nación que no los ha tomado en cuenta a la hora de elegir a su siguiente mandatario.

Como si se tratase de la tabla de posiciones de un campeonato, la mirada está centrada en quiénes pueden llegar a ser finalistas, pero también en aquellos que han hecho una campaña tan mala que merecen el descenso.

Siete candidatos que no despegan del 0%

En orden descendente de preferencia de los electores, con datos oficiales del CNE, aparecen políticos que no son ajenos a la vida pública, como el cantante y exministro de cultura del Gobierno de Lenín Moreno, Juan Fernando Velasco, el ex asambleísta por Manabí, Guillermo Celi, el exministro de Gobierno en el régimen de Rafael Correa, Gustavo Larrea o el exprefecto de Azuay, Paul Carrasco.

Guillermo Celi: 0,97%

Juan Fernando Velasco: 0,82%

César Montúfar: 0,60%

Gustavo Larrea: 0,38%

Carlos Sagnay: 0,27%

Paul Carrasco: 0,22%

Giovanny Andrade: 0,22%

Cuatro presidenciables con 1% y un poquito más

Los del ‘fondo de la tabla’ no son los únicos con malos resultados en estas elecciones. Maquillados por ellos quedan al menos cuatro aspirantes que juntos no sumarían más que los votos nulos y blanco en estas elecciones

Allí, nuevamente, aparecen personajes viejos de la política ecuatoriana, comandando el ranking el expresidente Lucio Gutiérrez o la asambleísta, primero afín a Correa y después a Moreno y luego, dijo ella, a ninguno, Ximena Peña, que usó el movimiento PAIS, otrora maquinaria partidista especializada en ganar elecciones; esta vez no.

Isidro Romero: 1,84%

Lucio Gutiérrez: 1,74%

Gerson Almeida: 1,67%

Ximena Peña: 1,55%

Un escalón más arriba en las preferencias de los votantes aparece Pedro Freile, con un 2,06% que logró obtener en medio de la dispersión que forjaron los otros 11 participantes que están entre el 0% y el 1% de los votos.

El nulo tuvo más votos que todos ellos

Sumados los votos de los siete candidatos que no despegan del 0% dan 178.486 votos. Todos juntos representan una cifra menor a los 236.906 votos en blanco.

Si a la votación de esos siete candidatos que no despegan del 0% se le sumara la de los cuatro candidatos que tienen el 1 y algo más en el porcentaje de las preferencias, se obtendrían 351.953 votos, una cifra que sigue siendo menor a los 717.261 votos expresados en las urnas como nulos hasta las primeras horas de la madrugada de este lunes.

Hervas

Nuevamente arriba, Arauz espera en la final a un contendor: Pérez o Lasso. Más atrás y con un nada despreciable 16,11%, se quedó Xavier Hervas (ID), un empresario desconocido hasta hace unos meses en el mundo de la política, que capitalizó su votación con celular en mano, difundiendo sus planteamientos a través de redes sociales.

fuente:https://www.eluniverso.com/