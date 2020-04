En cadena nacional, presidente Lenín Moreno dice que toma las decisiones finales e indica que no está ausente

En una cadena nacional de alrededor de seis minutos, el presidente Lenín Moreno aclaró que no se ha encontrado ausente ante la situación del coronavirus COVID-19 en el país y que es el que toma las decisiones finales tras los informes que presentan los ministros.

«Mi situación me impide salir a territorio, soy una persona de la tercera edad, con discapacidad física y con los problemas médicos que ello representa. Los médicos me han dicho que fácilmente podría contraer el coronavirus y que difícilmente podría superarlo», aclaró.

Recordó que ordenó el cierre de fronteras cuando se tenía 28 casos, que pidió a la gente permanecer en casa cuando se tenía 58 casos positivos y que fue el primer mandatario en América Latina en declarar el uso de mascarillas fuera de casa. Así como también rememoró su discurso de campaña donde señaló que prefiere sistemas donde la figura del presidente pasa casi inadvertida.

https://www.facebook.com/watch/?v=511973726145456

«He leído y he escuchado varios comentarios que señalan que no estuvimos preparados. Claro que no estuvimos preparados, nadie lo estuvo. Yo pregunto: ‘¿Lo estuviste tú? ¿Estuvo tu familia preparada? ¿tu empresa? ¿tu ciudad? ¿Algún país estuvo preparado'», preguntó.

Indicó que ningún país estuvo preparado, ni los más desarrollados, e indicó que Ecuador no tiene dinero de ahorros como naciones vecinas.

Señaló que lograron el funcionamiento eficiente de los hospitales públicos, además de avanzar firmemente al objetivo de entregar el bono de protección a 950 000 familias y la Fuerza de Tarea Conjunta ha levantado en Guayaquil 1400 fallecidos.

Finalmente agradeció a su equipo conformado por el vicepresidente Otto Sonnenholzner y los distintos ministros y funcionarios, así como a los médicos, enfermeras, policías, militares, a los productores, entre otros. (I)

fuente:https://www.eluniverso.com/