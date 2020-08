En Atacames, Manabí y la Sierra se espera hoy el arribo de turistas

Atacames, la Sierra Norte y Sierra Centro tuvieron ayer, 7 de agosto del 2020, un movimiento leve por el feriado del Primer Grito de la Independencia, que arranca hoy y finalizará el lunes 10 de agosto. De alguna manera, la decisión de última hora del COE nacional facilitó la circulación de vehículos particulares por las vías, ya que no hay restricciones por las placas. La playa de Atacames registra la llegada de turistas, pero se espera una mayor afluencia este fin de semana. Los pocos visitantes estuvieron bajo carpas, con suficiente espacio para el distanciamiento. Se hicieron controles de todo tipo.

Pasado el mediodía, la Dirección Municipal de Turismo de Atacames ordenó el retiro de vendedores de cebiches en la playa, quienes se instalaron sin ningún permiso. La Intendencia de Policía también revisó que cebicherías, restaurantes y hoteles autorizados cumplieran las medidas de bioseguridad. El intendente, Joffre Velasco, precisó que los controles se centrarán en los cinco balnearios: Atacames, Súa, Tonsupa, Same y Tonchigüe, reabiertos desde el miércoles.

En Manabí no hay playas abiertas, pero se ha reservado el 10% de 16 000 plazas (camas) hoteleras de la provincia, sobre todo en Puerto López y Manta. Esos cantones ofrecen tours para el avistamiento de ballenas jorobadas. En Puerto López, el turista ha buscado hosterías fuera de la zona poblada. Francisco Mendoza, administrador de una hostería, afirma que hasta el jueves 7 de agosto tenía una reservación, pero a partir del anuncio de la libre de movilidad las llamadas aumentaron.

“Nos han llamado los huéspedes que son clientes, para preguntar sobre nuestro protocolo. Aún no confirman la reserva, pero es probable que vengan, porque así ha sido siempre. Nunca reservan”. En Manta los hoteles han realizado descuentos de hasta el 20% y los restaurantes del malecón el Murciélago tendrán promociones. En Crucita hay un 2% de ocupación en los 18 hoteles. Los hoteleros esperan que el turista llegue el fin de semana sin reservación previa. “A veces son personas que no alcanzan a regresar a sus casas o no les gusta quedarse a dormir en las ciudades grandes”, señala la hotelera Gladys Zambrano. En el norte del país, los primeros visitantes fueron ayer a Imbabura. Fausto Rea arribó a Ibarra con su familia, desde Guaranda. Recorrió la laguna de Yahuarcocha, principal atractivo de Ibarra; y se quedará hasta el lunes. Arturo Mier, jefe de Turismo, Artesanías y Cultura de la Prefectura, aspira a que lleguen los quiteños, principales clientes del sector turístico imbabureño.

Como parte de la campaña de reactivación turística de la ‘Provincia de los Lagos’ se difunden videos sobre los protocolos de bioseguridad de varios locales. En Baños de Agua Santa hay expectativa de que arriben los turistas, mientras que en Riobamba calculan que la ocupación de los sitios de hospedaje apenas alcanzará el 1%. En Baños, los propietarios de hoteles, restaurantes, operadores turísticos y otros negocios detallaron que la libre movilidad ayudará a mejorar la presencia de los visitantes. Por ejemplo, en el Hotel Sangay, 11 de las 22 habitaciones estuvieron reservadas hasta el mediodía de ayer, pero crece la posibilidad de que hoy y mañana se ocupe por completo. Su gerente administrativo, Israel Albán, cree que la nueva disposición es positiva. Vinicio Sánchez, administrador de la Casa del Árbol, cuenta que con el cambio de semáforo rojo a amarillo, la asistencia creció en la última semana y en el feriado se espera la presencia de más turistas.

En Cuenca, los 50 hoteles que están abiertos no recibían llamadas para reservar. La mayoría estaba vacía y unos pocos del Centro Histórico tenían entre uno y tres huéspedes, que llegaron por negocios. Para Juan Pablo Vanegas, presidente de la Asociación Hotelera del Azuay, la decisión del COE nacional una vez más les sorprendió “y es a destiempo, porque el turismo se planifica. La gente no toma la decisión de viajar de un día para otro”. Sin embargo, explicó que los hoteles, restaurantes, museos y templos autorizados están listos para recibir a los visitantes, con los protocolos de bioseguridad. En el Parque Nacional Cajas se registró un 60% de reservaciones para hoy y mañana, en los senderos uno, Toreadora y Llaviuco, los más visitados.

