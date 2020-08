Emelec deberá pagar USD 2 500 por no cumplir parte del protocolo sanitario

La LigaPro presentó las sanciones económicas y disciplinarias tras la fecha 8. En el documento oficial, que ya reposa en las oficinas de los organizadores, se muestran las multas por no cumplir parte del protocolo de bioseguridad aprobado y puesto en práctica desde la reanudación del torneo. Emelec es el club que más dinero debe cancelar por incumplimientos de las normas. En total son USD 2 500.

Son: USD 500 porque los pasabolas no cumplieron con sus funciones; USD 800 por no cerrar localidades de acuerdo a los protocolos de bioseguridad (Suites); y USD 1 200 por habilitar más de dos accesos al estadio. Esta es la segunda vez que un club paga un excesivo monto por no cumplir con las normas de bioseguridad. En la fecha 5, Liga de Quito pagó USD 2400 por intercambios de camisetas de sus jugadores. El DT Ricardo Dilon, del Mushuc Runa, fue suspendido por cuatro fechas por insultar al árbitro desde la tribuna. Fue en el juego disputado en Echaleche ante la Universidad Católica.

fuente:

https://www.elcomercio.com/deportes/emelec-debera-pagar-multas-protocolo.html.