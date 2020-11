El salario básico unificado para el 2021 se definiría el próximo lunes

El salario para el próximo año no variaría, se mantendría en 400 dólares. El viernes 20 de noviembre venció el plazo para la fijación del incremento, sin embargo el Ministerio de Trabajo convocó el próximo lunes a empleadores y trabajadores a una nueva reunión. El acuerdo ministerial 185 emitido el pasado 17 de septiembre por la cartera de Trabajo señala que, para la fijación de la variación del salario básico unificado, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios se autoconvocará para sesionar hasta el 20 de noviembre de cada año. Previo a esta fecha el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios establecerá el procedimiento y la metodología para la discusión.

Ese plazo venció este viernes. Esta semana el ministro de Andrés Isch, trabajadores y empleadores llevaron a cabo la primera reunión en la que expusieron las cifras laborales del país, pero se suspendió porque el Ministerio no contaba con las cifras económicas. Édgar Sarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, asegura de manera extraoficial que conoce que el salario no variará para el próximo año “No es oficial, pero el incremento sería 0 para los trabajadores”. Incremento La propuesta de este sector es que el Gobierno establezca un mecanismo de incremento del salario anual que pueda ir igualando al costo de la canasta básica. “Y no llegar a esta situación cada año y fin de año que desdice las condiciones de querer avanzar con los trabajadores”, aseguró Sarango. Tanto trabajadores como empleadores coinciden en que la mayor necesidad en este momento es crear fuentes de trabajo y sostener las plazas que aún existen y acciones que se delinean para crear más empleo y combatir la informalidad. La tesis desde el sector de los empleadores es mantener en 400 dólares mensuales el salario básico. Rodrigo Gómez de la Torre dijo que el mayor problema que se ha evidenciado es cuántas empresas han cerrado y la encuesta de Pricewaterhousecoopers señala que solo el 8% de las compañías están pensando en incrementar algo los salarios, pero dentro de estas.

El Ministerio de Trabajo ha convocado a las partes a una nueva reunión del Consejo de Trabajo y Salarios para el lunes 23 de noviembre, a las 11:00. Sarango aseguró que los documentos que han sido remitidos por la cartera de Estado no son suficientes, “lo que nos ha llegado son dos presentaciones que no nos dicen nada y que es importante reunirnos y definir la propuesta”. De no llegar a un consenso, el Ministerio de Trabajo deberá aplicar una fórmula con nueve factores. “El porcentaje de variación de índice de precios al consumidor lo tenemos y fue emitido por el INEC, el porcentaje de variación de productividad laboral, este porcentaje está aproximadamente en -2.4%, o sea la productividad este año ha decrecido”, señaló Gómez de la Torre. El acuerdo señala que en ningún caso se fijará un salario básico unificado inferior al del periodo vigente ni aun cuando el resultado de la variación proyectada del índice de precios del consumidor o de la fórmula del artículo cuatro resultase negativo. (I)

fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/actualidad/44/salario-basico-unificado-2021-definiria-lunes