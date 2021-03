El sacerdocio fue el ministerio escogido por Dios para el servicio del Tabernáculo y las cosas sagradas (Nu 16:9-10). Por lo tanto, para este cargo Dios escogió a Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar (Ex 28:1). Siendo Aarón constituido Primer Sumo Sacerdote de Israel, y sus hijos los primeros sacerdotes.

El significado del sacerdocio en el nuevo pacto simboliza la iglesia redimida por Cristo. De tal manera que cuando venimos a Cristo nos convertimos en «linaje escogido y real sacerdocio» (1Pe 2:9; Ap 1:6; 5:10; 20:6). Por lo tanto, así como era una función de los sacerdotes en el antiguo pacto, de reconciliar al pecador con Dios, de esta manera la iglesia en esta nueva dispensación, también tiene como responsabilidad el acercar el pecador a Dios por medio del Sacrificio de Cristo (Ro 5:10-11; 2 Co 5:18; He 10:12).

«Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable (1 Pe 2:9)».

Los sacerdotes anteriormente estaban liderados por un sumo sacerdote. De igual manera hoy, la iglesia está siendo liderada por Jesucristo, Sumo Sacerdote y Cabeza de la Iglesia! (He 5:10, 6:20; Ef 5:23; Col 1:18).

El Sumo Sacerdote era el más importante de los sacerdotes, porque era el único que podía entrar al Lugar Santísimo. Cada año tenia el deber de rociar la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, para expiar los pecados del pueblo (Ex 30:10). Por lo tanto, era el representante del pueblo ante Dios. Por esta razón, llevaba escritos los nombres de las 12 tribus de Israel en el pectoral y en las hombreras, como símbolo de que cargaba en él a la nación (Ex 29:12, 21, 29-30).

El Significado del Sumo Sacerdote en el Nuevo Pacto simboliza a Jesucristo como nuestro representante ante Dios. Ya que traspasó los cielos y entró una vez y para siempre al Lugar Santísimo. Además se presentó ante el Padre, no con sangre de toros, ni de machos cabríos, sino con su propia Sangre, para hacer expiación por nuestros pecados y así reconciliarnos con Dios (He 9:11-12; 10:19-20; 4:14).

«Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención (He 9:11-12)».



En virtud del Bautismo y de la Confirmación, todos los fieles participan del sacerdocio del Jesucristo. Pero los que reciben el sacramento del Orden tiene, además, el sacerdocio ministerial o jerárquico, que se diferencia del sacerdocio común de los fieles «esencialmente y no sólo en grado» (Lumen Gentium, 10).

Este sacramento del Orden consagra al que lo recibe, configurándolo de modo particular con Jesucristo y capacitándolo para actuar en la misma persona de Cristo para el bien de todo el pueblo de Dios.

Las funciones principales de los sacerdotes son: Celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, perdonar los pecados en la Confesión, administrar los demás sacramentos, predicar la Palabra de Dios y dirigir a los fieles en las cosas que se refieren a Dios.

Los sacerdotes son necesarios e insustituibles, pues sin ellos no existiría la Iglesia tal como la fundó Jesucristo. Por eso todos los cristianos debemos colaborar en el fomento y formación de las vocaciones sacerdotales.