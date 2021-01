El protocolo electoral autoriza caravanas y prohíbe concentraciones en Ecuador

El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó este viernes en Quito el protocolo que regirá a nivel nacional para los comicios previstos el 7 de febrero, que permite caravanas y caminatas mientras prohíbe mítines presenciales.

Representantes del órgano electoral entregaron al alcalde de Quito, Jorge Yunda, el documento para la campaña electoral 2021 que, entre otras acciones, estipula que los candidatos podrán realizar caravanas y caminatas «con los aforos permitidos, usando la mascarilla, distanciamiento social y demás medidas de bioseguridad».

Asimismo, prohíbe las concentraciones políticas y estipula que la Municipalidad de Quito deberá llevar a cabo un sorteo entre los 16 binomios participantes a fin de planificar las actividades proselitistas, que podrán ser dos caminatas y dos caravanas por partido.

El protocolo, de obligado cumplimiento para las formaciones políticas que concurren a las elecciones, apuesta por «evitar más casos de contagios en posibles aglomeraciones».

«La decisión del CNE es permitir exclusivamente actos que no sean convocados en modo masivo, que no permitan la aglomeración en las caravanas y caminatas», explicó el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, sobre los reglamentos a seguir que atañen desde los candidatos hasta las brigadas que los acompañan.

El uso la mascarilla quirúrgica, el distanciamiento social y productos desinfectantes, serán de cumplimiento obligatorio «por parte de todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), del CNE, candidatos presidencias, municipios y la ciudadanía», confirmó.

Tantos las caminatas, como las caravanas electorales, se realizarán de acuerdo a un plan en función del número de habitantes de las diferentes poblaciones y municipios, además de la organización espacial de la ciudad.

En el caso de Quito, Pita confirmó que tendrá tipología «A», que permite un aforo máximo de 200 personas por caminata y 50 vehículos para la caravana.

«Los candidatos que encabezan la caminata o caravana podrán utilizar altavoces para pronunciar sus discursos dentro de un vehículo motorizado que no debe parar en ningún momento», explicó el cargo de la entidad electoral en rueda prensa.

El recorrido de ambas actividades electorales será de 14 kilómetros por un tiempo máximo de duración de una hora y 45 minutos, en tanto que los vehículos de la comitiva podrán circular a 10 kilómetros por hora.

El CNE dispuso además que en el transcurso de la caminata no se podrá entregar material electoral, aunque dejó la puerta abierta a que se puedan realizar entregas domiciliarias.

La presidenta del Consejo, Diana Atamaint, avanzó que quien incumpla el protocolo incurrirá en una infracción electoral, «con sanciones graves como penas económicas y la retirada de los derechos políticos de los ciudadanos que lo fomentan».

Y advirtió que «quedan estrictamente prohibidas las actividades con aglomeración de personas».

El alcalde de Quito llamó a los candidatos presidenciales a demostrar responsabilidad y servir de ejemplo a la hora de respetar las normas de bioseguridad.

«Hay multas desde los 800 hasta 1.600 dólares, nosotros no queremos multar», recalcó Yunda quien pidió a la ciudadanía una «fiesta electoral» disciplinada.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública establecerá la «línea roja» de las comitivas electorales a fin de impedir que traspasen una circunscripción o parroquia autorizada, lo que podría conllevar a que las autoridades impidan la campaña electoral de la formación que vulnere el límite estipulado.

fuente:https://www.eldiario.ec/