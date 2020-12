El jueves 31 de diciembre del 2020 arranca la campaña electoral

La campaña electoral empieza en cuatro días y hay más incertidumbre que certezas para el arranque de ese proceso. Desde los partidos políticos hay preocupación por el cumplimiento del calendario, pues causa inquietud la no resolución de la participación del movimiento Justicia Social en la carrera presidencial, a pesar de que la Función Electoral ha ratificado que los comicios no serán postergados. Sin embargo, las agrupaciones partidistas creen que se podrían generar atrasos, debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tampoco ha podido enviar la información al Instituto Geográfico Militar (IGM) para la impresión de papeletas. El envío estaba previsto para el 15 de diciembre pasado y el plazo máximo para el cumplimiento es el 7 de enero. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, reconoció que hay una situación pendiente generada por Justicia Social, agrupación que busca inscribir a Álvaro Noboa como aspirante a Carondelet. Él sería el postulante 17 en la papeleta.

“Todavía hay temas pendientes que resolver”, afirmó. Uno de esos temas era el pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC) sobre una demanda presentada por Diana Atamaint, principal del CNE, quien argumentó un conflicto de competencias. Pidió a la CC que se pronunciara sobre el fallo y el auto de ejecución de sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que otorgó a la lista 11 nuevos plazos para inscribir candidaturas. Sin embargo, el jueves pasado, la CC no ad­mitió la causa. Para Geovanni Atarihuana, de Unidad Popular, las agrupaciones consideran que el conflicto entre el CNE y el TCE no ha dejado en claro “cuál será la papeleta presidencial”. Guillermo Herrera, de Izquierda Democrática, afirmó que el organismo electoral “no está dando tranquilidad a los ecuatorianos” sobre el desarrollo del proceso. Carlos Padrón, del movimiento Creo, indicó que los esfuerzos del CNE deben enfocarse en garantizar la integralidad de los comicios. “Respetando de forma irrestricta todas las fechas del calendario, me refiero a la impresión de papeletas, al empaquetado de los kits electorales, el envío de los kits al exterior”. Atamaint aseguró que hasta el momento “no ha ido una sola papeleta” al IGM porque no se ha definido la totalidad de candidaturas. El tema ha llamado la atención de figuras ajenas al ámbito proselitista. El propio presidente Lenín Moreno hizo un llamado, el pasado miércoles, para que el CNE y el TCE resuelvan las diferencias.

Luego de ello, el jueves anterior se reunieron Atamaint y Arturo Cabrera, presidente del TCE, para garantizar que no se moverá la fecha de las elecciones. Eso quedó plasmado en un documento que presentaron a la opinión pública y medios de comunicación. Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, acotó que los tiempos son justos. Recordó que el escenario de incertidumbre también abona al atraso en la configuración del sistema informático, de escrutinio y de difusión de los resultados. El catedrático Esteban Ron, de su parte, comentó que hay otras afectaciones a la campaña. Dijo que desde la promulgación del Código de la Democracia en el 2009, se estableció un sistema de financiamiento público, a través del fondo de promoción electoral. “La afectación que se da es que la asignación del mismo hasta ahora no se puede dar, por lo que los candidatos ya en campaña tendrán que reajustarlo a una disminución en caso de más candidaturas”. Entre tanto, otro ámbito que genera desazón en las organizaciones políticas es la aplicación del protocolo para la prevención del covid-19 durante la jornada proselitista. Para ello, únicamente se aprobaron las caravanas y caminatas como parte de las actividades. En el protocolo, los 221 cantones de Ecuador fueron clasificados en tres categorías. En la categoría A se encuentran 20 municipios que tienen más de 100 000 electores, por ejemplo, Quito, Guayaquil y Manta. En esa categoría se podrán hacer caminatas de máximo 200 personas, con distanciamiento social y uso de mascarilla y gel antibacterial. El PSC y la ID ven difícil la aplicación en ciudades grandes. Los municipios serán los encargados de otorgar permisos. La Alcaldía de Cuenca fue una de las primeras en conocer el protocolo por parte del CNE. El miércoles pasado se pasó revista a los lineamientos establecidos para el efecto.

https://www.elcomercio.com/opinion/jueves-diciembre-campana-electoral-cne.html.