Las medidas que toma Ecuador, en emergencia sanitaria por coronavirus: cuarentena de pasajeros internacionales, suspensión de clases y eventos masivos

Una vez que Ecuador se declaró en emergencia sanitaria, las restricciones relacionadas a quienes viajen desde países con números significativos de contagios del coronavirus COVID-19 aplican desde la medianoche de este jueves 12 de marzo. La ministra de Gobierno María Paula Romo explicó los detalles de esta y otras medidas.

Restricción para pasajeros que hayan estado los últimos 14 días en los siguientes lugares: China (provincias de Wuham y Hubei), Corea del Sur, España, Francia, Italia e Irán.

Los pasajeros que lleguen desde esos destinos entrarán en aislamiento preventivo domiciliario por 14 días. La medida es obligatoria.

El aislamiento no es por nacionalidad, sino por las personas (nacionales o extranjeros) que hayan estado en los países citados.

Restricción de eventos públicos masivos (de más de mil personas) a partir de esta medianoche en todo el país.

Se suspenden clases de todo nivel en todo Ecuador mientras se analiza la evolución de coronavirus en el país. El Ministerio del ramo promoverá plataformas digitales para la teleeducación.

Se pide abstenerse de organizar o asistir a eventos masivos que no necesitan permisos de las autoridades.

Eventos por Semana Santa no se pueden prohibir, pero se pide a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana analizar cuáles eventos masivos se pueden suspender: misas y procesiones. El Gobierno ofrece los medios públicos para transmitir dichos eventos.

Se suspenden las visitas de las brigadas del Gobierno, excepto las brigadas médicas.

Se mantiene la plataforma 171 como medio de contacto como primera alerta ante casos sospechosos para no congestionar los centros de salud.

Se incrementan de 15 a 22 los hospitales del país que atenderán los casos de contagio de coronavirus.

El fútbol: los partidos de LigaPro se jugarán sin público.

Cada ministerio regulará lo que le corresponda.

Quienes no cumplan las medidas enfrentarán sanciones legales, informó la ministra de Gobierno.

Reiteró que hasta este jueves 12 de marzo de 2020 en Ecuador hay dos personas hospitalizada, una en Quito y la primera paciente en Guayaquil, quien llegó el 14 de febrero desde España.

Y otros 15 casos, lo que totalizan en 17 los contagiados en Ecuador por el coronavirus. Los positivos para coronavirus han estado en provincias de Sucumbíos, Los Ríos, Guayas y en Pichincha. (I)