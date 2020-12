El gasto en salarios municipales subió en un 13% en este 2020

Los municipios y el Gobierno dialogan cómo compensar la reducción de las asignaciones presupuestarias por la caída de los ingresos de este año. El diálogo también apunta a la necesidad de que los gobiernos locales sean más eficientes, dijo el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo. “El equipo técnico del Ministerio está chequeando la estructura financiera de los GAD para identificar en dónde pueden hacer mejoras y asesorarlos para alcanzar eficiencia”. Uno de los rubros donde Finanzas halló un alza de gastos es en los salarios municipales. En el 2020, los cabildos codificaron USD 1 412,7 millones para nómina, 13% más que en el 2019, cuando fueron 1 246 millones, según estimaciones a junio del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los egresos por sueldos previstos para este año equivalen al 85% de todos los recursos que el Gobierno prevé asignarles este 2020. Según datos estimados del Ministerio de Economía y Finanzas, de los 221 municipios, 182 registraron aumentos de personal entre el 2019 y el 2020. Además, 37 hicieron reducciones y dos mantuvieron igual personal. Entre los cabildos que registran más aumento de personal están: Montecristi, Camilo Ponce Enríquez y Jujan. Y los que más recortaron ese rubro son: El Pangui, Santa Elena y Esmeraldas. Este último aprobó una ordenanza para racionalizar el talento humano. Para el presidente de la AME, Raúl Delgado, no se puede generalizar al hablar de ineficiencias en el gasto de personal, aunque reconoció que los gobiernos locales “tenemos que hacer reducción de gasto corriente y ser más eficientes”. Delgado añadió que los ajustes que hagan los municipios no compensarán la caída de ingresos por el recorte del Fisco. AME considera que la fórmula que se usa para las asignaciones actualmente no es justa, en especial para los municipios pequeños, que tienen alta dependencia a las trasferencias del Gobierno y que son los más afectados cuando cae el ingreso fiscal. Esas administraciones tuvieron una caída de recursos este año del 70%. “Los pequeños no pueden tener solvencia propia, no tienen grandes empresas.

En el área rural, el índice de pobreza es mayor”, dijo Delgado. Por ejemplo, los presupuestos de Taisha y Logroño, Huamboya (Morona Santiago) y Yacuambi (Zamora Chinchipe) dependen en un 95% de las asignaciones del Gobierno. Samborondón, Atacames, Rumiñahui y Loja tienen más independencia, pues más del 60% de ingresos son propios. AME dice que el Gobierno no debe reducir las transferencias, porque los municipios afrontaron más gastos en salud y seguridad en la pandemia. Finanzas explicó que la ley fija que el Gobierno debe asignar recursos a los GAD según una fórmula, que tiene un componente fijo y uno que varía según los ingresos que tiene el Fisco y que este año cayeron por la crisis. Pese a eso, el ministro de Economía, Mauricio Pozo, explicó que el Gobierno analiza medidas que mermen el impacto por el ajuste como la propuesta de los gobiernos seccionales de reformar la fórmula de asignación. Gasto en arriendos promedia USD 130 000 Los GAD municipales destinan un promedio de USD 130 000 anuales para pago de arriendos, según el último reporte de Finanzas. En el 2019 y en el 2018, el municipio que más gastó en arriendos fue el de Quito, que destinó USD 8,22 millones a arrendar inmuebles. Portoviejo y Cuenca le siguen en la lista. Para bajar estos gastos, el Municipio de Cuenca informó que ha devuelto varios inmuebles rentados donde funcionaban oficinas y ahora ocupan bienes propios. El Municipio de Esmeraldas, uno de los que más ha incrementado el gasto en arriendos, explicó que el cabildo comenzó a arrendar sitios después del terremoto del 2016, por daños en el edificio municipal.

Entre mayo de 2019 y octubre del 2020, este Cabildo pagó unos USD 6 000 de arriendo al mes; por eso, en noviembre se cambió al edificio de ex Previsora, un inmueble de propiedad del Estado, para optimizar gastos. 4 municipios contrataron más consultorías Los egresos por servicios de consultoría están destinados a investigación, asesoría, diseño de proyectos y otros. Según Finanzas, el cabildo que más gastó en esto en 2019 fue el Municipio de Quito, con USD 15 millones en consultorías. La cifra supera en 10 millones al presupuesto para este rubro de Guayaquil. En 2020, Quito registra gastos de 16,5 millones en consultorías, según Finanzas. Cuenca pasó de gastar 210 000 en 2018 a 2,2 millones en 2019. Según el alcalde, Pedro Palacios, la mayoría de ese monto corresponde a la administración anterior y dijo que se ha dado continuidad.

En esa lista están los estudios de la avenida de El Migrante y para el nuevo mercado. Palacios dijo que este año invierten menos en este tema porque trabajan con universidades “y seguimos ajustando nuestro presupuesto a la austeridad. De cada USD 100, el 12% va a gasto corriente y el 88% a inversión; esa relación es una de las mejores del país”. Egresos en comunicación aumentaron Durante el 2019, el gasto promedio de los municipios por viáticos era de USD 10 000 al año, pero Finanzas encontró cabildos con asignaciones de hasta USD 620 000, como el de la Alcaldía de Guayaquil. En el 2018 también fue el que más destinó recursos a este egreso. Este Diario consultó el martes a los municipios de Guayaquil y Quito sobre estas y otras cifras del reporte de Finanzas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Después del Puerto Principal, el GAD que más gastó en viáticos el año pasado fue el de Morona, que destinó USD 70 000. El monto es el mismo que gastó Cuenca en el 2019. El GAD que menos recursos destinó para viáticos de sus funcionarios en 2018 y 2019 fue Palanda, con montos menores a USD 10 000, reportó Finanzas.

