El coronavirus cobra dos vidas ecuatorianas

El Gobierno anunció ayer el fallecimiento de dos ecuatorianas a causa del coronavirus. El primer caso fue informado por el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, durante una mesa técnica que se llevó a cabo con representantes de distintas carteras de Estado.

Se trata de una mujer de 66 años, oriunda de El Oro, que residía en Italia desde 2013. “Estamos haciendo las coordinaciones con el Gobierno italiano para ver cómo se maneja el caso. No es uno en el que podamos traer el cuerpo así no más, hay procedimientos claros respecto al manejo de una víctima mortal de coronavirus”, dijo Sonnenholzner.

El Gobierno habilitó la página coronavirus.com.ec con información permanente. Paciente cero

Horas más tarde, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, confirmó desde el ECU-911 de Samborondón (Guayas), el deceso de la primera paciente afectada por coronavirus en Ecuador.

La paciente cero tenía 71 años y arribó al país el pasado 14 de febrero, desde España. El 29 del mismo mes fue diagnosticada como portadora de la enfermedad e internada en una casa de salud, mientras sus allegados fueron aislados en sus domicilios.

De los 23 contagiados, hay tres hospitalizados en Guayas y dos en cuidados críticos en Pichincha.El médico José Vergara señaló que el deceso se produjo debido a una insuficiencia respiratoria, propia de la enfermedad.

Andramuño detalló que una vez que muere la persona contagiada ya no hay peligro de propagación, no obstante, señaló que el protocolo implica envolver el cuerpo y no abrir el féretro. Los familiares de la mujer siguen en vigilancia médica.

Esta es la primera muerte en Ecuador a causa de este virus que, a escala mundial, hasta ayer sumaba más de 130.000 contagios y 4.947 muertes.

Nuevos casos

Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Salud indicó que el número de casos de coronavirus (Covid-19) ascendió a 23. De los cuales, tres están hospitalizados y dos en cuidados intensivos, pues su estado es crítico. Los 18 restantes guardan aislamiento domiciliario bajo vigilancia médica.

Se recomienda el aislamiento de personas de la tercera edad. Los tres nuevos casos corresponden a dos ecuatorianos y una ciudadana sueca.

Andramuño detalló que, del total de portadores del virus, 10 están en Los Ríos, ocho en Guayas y cinco en Pichincha.

Reciente informe

Desde el ECU-911, Sonnenholzner dio un nuevo informe sobre el trabajo gubernamental ante la emergencia sanitaria declarada en el país.

El Ministerio de Salud estaría en conversaciones con cuatro laboratorios privados para certificarlos, con el fin de hacer pruebas rápidas de Covid-19. Esto se confirmaría en una semana, pues requiere de amplia capacitación para evitar los ‘falsos negativos’ (pacientes infectados no detectados, o los que que por el contrario, no están, pero se les dice que sí).

Eventos de más de 250 personas están prohibidos. Sobre las medidas que rigen desde la medianoche del 12 de marzo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que se han realizado 310 operativos para evitar aglomeraciones. Además, señaló que los ingresos al país han disminuido. El viernes 6 de marzo, al aeropuerto de Quito llegaron 1.035 pasajeros, mientras que ayer, viernes 13, arribaron 637. Es decir, 38% menos. En los mismos días, en Guayaquil, hubo un 53% menos de viajeros.

Romo agregó que esto es positivo, pues las personas que puedan prescindir de entrar a Ecuador, lo están haciendo.

Salud y educación

Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del IESS, señaló que se han desplegado 80 brigadas de salud a diversos territorios. Hay ocho unidades a escala nacional, habilitadas para atender a pacientes en terapia intensiva.

Las autoridades reiteraron que hay 22 hospitales (hasta ayer no se sabía cuáles) para atención específica de casos de coronavirus. En los próximos días se subirá el listado de los hospitales a una plataforma web.

En Esmeraldas, provincia donde las autoridades reconocieron que hay problemas de salud (pero ningún contagio), se desplegó un hospital móvil.

Las clases siguen suspendidas para los estudiantes. Desde el lunes se habilitará una plataforma virtual con material didáctico. Además, se ha habilitado la línea 1800- Educacion. (AVV-DAB)

80 millones de multilaterales

Gobierno de Ecuador anunció que recibirá 80 millones de dólares para hacer frente a la crisis financiera provocada por el Covid-19, anunció ayer el ministo de Economía y Finanzas, Richard Martínez.

En su cuenta oficial de Twitter, el funcionario aseguró que “los multilaterales ratifican su compromiso con Ecuador por la emergencia. Hemos conseguido 80 millones de dólares del CAF, el Banco Mundial y el BID”.

Así, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Mundial dotarán a la economía ecuatoriana esa millonaria cantidad, que será destinada a “equipamiento de hospitales y Unidades de Cuidados Intensivos, y mejoramiento de infraestructura de salud”, indicó Martínez.

A principios de mes la directiva del CAF anunció la disponibilidad de un crédito de 300 millones de dólares para afrontar las adversidades derivadas del coronavirus en países como Argentina, Brasil, Chile, México, Ecuador y República Dominicana.

