EE.UU. y Ecuador fortalecen sus relaciones en el marco del covid-19

La efectiva gestión del Gobierno Nacional para enfrentar la emergencia sanitaria por el covid-19 ocasionó que las buenas relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos se fortalezcan. Una prueba de ello se vio este miércoles 8 de julio de 2020, en Quito, con la entrega oficial de los primeros 50 respiradores -de un total de 250- que donó la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés). En el acto participaron el presidente de la República, Lenín Moreno; el embajador de EE.UU. en Ecuador, Michael Fitzpatrick; el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, entre otras personas. “Las buenas relaciones entre países hermanos, entre países amigos, siempre son positivas”, indicó Moreno. Mencionó que, tras un diálogo con su homólogo estadounidense Donald Trump, se estableció la entrega de estos equipos.

Dijo que los primeros 50 respiradores serán distribuidos en 13 hospitales de 10 provincias del país. Tras ello, acotó que en los próximos 15 días llegarán los otros 200 dispositivos. Por su parte, el embajador estadounidense en Ecuador, Michael Fitzpatrick, precisó que esta donación se suma a los $ 16 millones entregados para enfrentar la pandemia por el covid-19. La ayuda se une el préstamo de $ 242 millones que otorgó la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional para promover el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y la generación de empleo. Añadió que los departamentos de Defensa, mediante sus programas de apoyo humanitario, dieron más de $ 210.000 millones en equipos de protección personal para profesionales de la salud. Luego, el presidente Moreno se reunió con varios organismos internacionales que emprendieron acciones en Ecuador para atender la emergencia sanitaria como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Programa Mundial de Alimentos en Ecuador (PMA).

Resaltó entonces las acciones implementadas por esos organismos en coordinación con el Gobierno y las autoridades locales en provisión de agua potable y saneamiento; prevención de violencia contra los niños y adolescentes; entrega de kits de higiene y de alimentos, entre otros. En la mañana, el Mandatario participó en la Cumbre de la Organización Mundial del Trabajo sobre el covid-19. Moreno dijo que las naciones enfrentan nuevos escenarios sociales, económicos y laborales, debido a la pandemia. “Sus efectos nos exigen actuar con urgencia, creatividad y solidaridad”. Por ello, convocó a todos los países a enfrentar unidos las secuelas del covid-19. “Estoy seguro de que ejerciendo la solidaridad saldremos triunfantes”. Según la OIT, 200 millones de personas en el mundo perdieron su trabajo debido a la pandemia. En el caso de Ecuador, entre marzo y junio registró 200 mil desempleos. Por ello, el Gobierno trabaja en políticas para defender las fuentes de trabajo, a través de la promoción de la Ley de Apoyo Humanitario, aprobada en junio pasado. “La ley fomenta el diálogo entre empleado y empleadores para llegar a un acuerdo que respete todos los derechos laborales”, indicó.

Agregó que para reactivar la economía se creó el crédito Reactívate Ecuador, que brinda liquidez a la pequeña y microempresa. “De $ 1.150 millones para la reactivación, $ 500 millones están destinados a este apoyo. En ese sentido, un total de 750 mypimes se han reactivado sin ningún despido”, enfatizó. Presidencia de la CAN pasa a Colombia A través de una reunión virtual Colombia asumió la presidencia pro témpore de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que la integran ese país, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. En el acto participó el presidente Lenín Moreno, sus homólogos de los países miembro de la CAN y el secretario general del organismo, Hernando Pedraza.

En su intervención, Moreno indicó que la prioridad actual es la pandemia, pero “nuestras decisiones deben ir más allá de una coyuntura porque lo más complejo viene después: reactivar las economías, las empresas, la producción, el empleo”. Por ello instó a los mandatarios de la región a trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones inmediatas para salir de esta crisis sanitaria y económica por el covid-19. “La única forma de controlar esta pandemia y sus consecuencias es juntos y solidarios. Necesitamos recuperar la inversión, el empleo y el comercio”, enfatizó. Luego, en su discurso, Pedraza propuso tres retos principales a Iván Duque, presidente de Colombia: lograr la actualización normativa de nuestras decisiones; diseñar una idónea estrategia para convertir a la CAN en despensa alimentaria del planeta y convocar a una cumbre de organismos de integración de Latinoamérica. (I)

