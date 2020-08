Ecuador vivirá este lunes 10 de agosto su cuarto feriado durante la pandemia

Ecuador se alista para vivir este lunes 10 de agosto su cuarto feriado nacional durante el estado de excepción por la pandemia del coronavirus.

La Gobernación de Manabí indicó que, contrario a lo que ha sucedido en otras ocasiones cuando los feriados pasan a los días viernes para ensancharlo con el fin de semana, en esta ocasión no se

rá así y se mantiene en el que marca el calendario, que es este lunes.

Tampoco habrá clases, por lo que los alumnos no tendrán que conectarse a sus jornadas virtuales.

Se explicó que de acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código de Trabajo, el 10 de agosto es una fecha de descanso obligatorio no recuperable.

