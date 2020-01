Ecuador va al Preolímpico ‘con toda la energía’

Una generación ganadora llevó Ecuador al Preolímpico de Colombia. Campeones sudamericanos sub-20, monarcas de la Copa Sudamericana y terceros en el Mundial de Polonia integran parte de la nómina del técnico Jorge Célico, y con ellos el profesional indicó que irá en pos de clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El combinado tendrá la primera prueba hoy ante Chile.

Del tentativo once titular, solo el lateral izquierdo Gustavo Cortez no ha saboreado las mieles del éxito, pero, en cambio, fue pupilo de Célico, por años, en Universidad Católica. “Es la primera vez que estoy en una selección, pero el profe con sus charlas nos ha mentalizado que podemos llegar a Tokio”, destacó el esmeraldeño.

Luego, Moisés Ramírez, Jackson Porozo, Jordy Alcívar, José Cifuentes, Jordan Rezabala y Leonardo Campana llegaron a la cima en Sudamérica o fueron terceros en el Mundial. Mientras, Anthony Landázuri, Luis Segovia, Alan Franco y Jhon Sánchez ganaron la Copa con Independiente del Valle.

Con el material humano a su disposición, pese a que no pudo citar a once jugadores que quería, ya que los clubes no los cedieron al no ser el Preolímpico un torneo avalado por la FIFA, y además de la baja de Jhojan Julio por lesión, Célico expuso el objetivo: “Vamos con toda la energía para poder ganar el campeonato y poder estar en unos Juegos Olímpicos”.

“Los chicos ya han vivido momentos de gloria y eso me da confianza. Ellos saben que más allá de cualquier retribución, el orgullo de llevar al país a unos olímpicos no les quitará nadie. Están comprometidos, aunque en el fútbol cualquier cosa puede pasar”, indicó.

“No hay excusa de que no tengamos a ciertos jugadores, pues confío ciegamente en este grupo”, destacó el argentino.

Los tricolores, en tanto, han dicho que el discurso de Célico los tiene motivados. “Nuestra mente solo está en clasificar a Tokio”, resaltó Landázuri.

Un tricolor en el rival

El DT de Chile, Bernardo Redín, elogió los logros conseguidos por Ecuador y afirmó que es una de las selecciones que llega “con un mejor proceso”.

En la Roja será titular en el arco Omar Carabalí, arquero nacido en Ecuador, pero que ha hecho su carrera deportiva en el Colo Colo de Santiago. (D)

2

Cupos para ir a Tokio

El certamen que se inicia hoy clasificará al campeón y subcampeón a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Disputarán el torneo las diez selecciones de Sudamérica.

Posibles alineaciones:

Ecuador: Ramírez; Landázuri, Porozo, Segovia, Cortez; Alcívar, Cifuentes, Franco, Sánchez; Rezabala, Campana. DT: Jorge Célico.

Chile: Carabalí; Rebolledo, Ramírez, Díaz, Cabrera; Alarcón, Cuadra, Araos, Morales; Guerra, Cavalleri. DT: Bernardo Redín.

Hora: 18:00

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Transmiten: Directv, Canal de Fútbol, Teleamazonas

fuente:https://www.eluniverso.com/