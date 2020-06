Ecuador: Taxis podrán operar los domingos sin restricción de placas

El Comité de Operaciones Emergentes (COE) de Ecuador se reunió este lunes, 1 de junio de 2020, y tomó varias resoluciones respecto al estado de emergencia que se vive en el país ante el coronavirus Covid-19. Estas fueron anunciadas en cadena nacional.

Entre dichas decisiones está que los taxis puedan circular los días domingos, sin restricción de placas.

Juan Zapata, director del Sistema Integrado ECU911, explicó que los taxis circularán de lunes a viernes de acuerdo a su último número de matrícula. Mientras que los domingos podrán hacerlo libremente.

Asimismo, se acordó «aprobar los protocolos presentados por el Ministerio de Cultura para reanudar actividades en librerías y actividades de arte sin público» y «recordar a los alcalde que no pueden instalar puntos de desinfección de amonio cuaternario o germicidas tipo C, que no son recomendables para la salud».

Zapata añadió que también se acordó «recordar a los GAD’s que no se pueden modificar los parámetros de semaforiación dictados por el COE Nacional, a la singularidad de territorios».

RESTRICCIONES PARA EL PERIODO 01 A 30 DE JUNIO DE 2020

Se mantiene el aislamiento obligatorio para mayores de 60 años y personas cuya condición médica los ponga en situación de vulnerabilidad frente al Covid-19.

Se mantiene el uso obligatorio de mascarillas/cubre bocas

Se mantiene prohibición de eventos públicos, eventos masivos y deportivos al aire libre.

Se mantiene la suspensión de clases presenciales en todo el territorio.

Se mantienen cerradas las fronteras terrestres.

Se autoriza transporte interprovincial de encomiendas.

Todos los establecimientos e industrias deben preparar protocolos de salud y prevención ante Covid-19.

fuente:_https://www.eldiario.ec/