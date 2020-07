Ecuador pide solucionar los envíos de camarón

. Ecuador solicitó a China trabajar en conjunto para normalizar los envíos de camarón a ese país. Así lo informó el presidente de la República, Lenín Moreno, este domingo 12 de julio, a través de su cuenta de Twitter: “Apoyamos a nuestros exportadores de camarón con protocolos de inocuidad y bioseguridad reconocidos por el gobierno chino. Envié una carta al presidente Xi Jinping para encontrar soluciones conjuntas, normalizar la situación y mantener nuestro prestigio internacional en ese mercado”. El viernes anterior, las autoridades chinas suspendieron las importaciones de camarón de tres establecimientos ecuatorianos porque se encontraron rastros de coronavirus en la pared de un contenedor y en la superficie de las cajas que llevaban el producto.

El gobierno ecuatoriano aclaró que la notificación de la Aduana de China no constituye una sanción al país, ni al camarón en particular. “No se trata de una medida generalizada, en virtud de las buenas relaciones que mantienen ambos países”, explicó el Ministerio de Comercio Exterior en un comunicado. Información de la autoridad aduanera de ese país refleja que se realizaron 227.934 muestras para coronavirus, incluidas 43.964 muestras de productos, 147.568 muestras de empaques internos y externos, y 36.402 muestras ambientales. El resultado fue una muestra de la pared interna del contenedor y cinco muestras de empaque externo de camarón que dieron positivo. El resto de pruebas, incluyendo el cuerpo mismo del camarón congelado, han sido negativas. Tanto expertos de la autoridad china como el ministro de Salud del Ecuador, Juan Carlos Zevallos, consideraron que el resultado de la detección no significaba que fuera contagioso ni constituía un peligro para la salud de los consumidores. El camarón cumple estrictos protocolos de higiene e inocuidad antes de ser exportado.

La Subsecretaría de Calidad e Inocuidad del Viceministerio de Acuacultura y Pesca controla y monitorea permanentemente al sector en toda la cadena productiva. Este ente se asegura del cumplimiento del Plan Nacional de Control, los protocolos sanitarios de bioseguridad del COE Nacional, así como el Acuerdo Ministerial MPCEIP-2020-0071. Este último dispone el fortalecimiento de las acciones necesarias para cumplir toda la normativa para el sector pesquero y acuícola con el fin de prevenir contagios de covid-19 entre los trabajadores de la industria. El Ecuador ha ratificado su apertura para fortalecer los controles a fin de que China modifique su posición y se mantengan las buenas relaciones. Las tres empresas sancionadas equivalen a un 29% de la exportación de camarón a China. (I) Coronavirus

