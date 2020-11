Ecuador: Asumir que ‘a mí no me dará’ el virus aumenta el riesgo de nuevos brotes de COVID-19, alerta el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud Pública (MSP) enfatizó el domingo 28 que en el Ecuador se da una «transmisión silenciosa» de COVID-19 y advirtió que el no cumplir con las medidas biosanitarias y asumir que «a mí no me dará» conlleva el altísimo riesgo de nuevos brotes del virus.

«Las últimas pruebas científicas muestran que la mayoría de los nuevos brotes pueden atribuirse a la ‘transmisión silenciosa’, una combinación de la etapa presintomática y las infecciones asintomáticas. En consecuencia, aunque todos los casos sintomáticos son aislados, se deben también aislar a las personas con infecciones silenciosas. Además, debe reforzarse la localización rápida de contactos y la realización de pruebas que identifiquen los casos asintomáticos y presintomáticos, a fin de disminuir la velocidad de la transmisión y minimizar el riesgo de resurgimientos explosivos», insistió el ministerio en un anexo al informe diario de casos.

Allí se destacó que Galápagos, Pichincha, Santa Elena, Azuay y Cañar son las provincias con el mayor incremento al comparar la tasa acumulada de esta semana respecto a la previa. «Hace ocho días en este grupo de cinco provincias se encontraban Morona Santiago, Bolívar y Cotopaxi», subrayó.

El domingo 29, el desglose de casos señalaba que desde el inicio de la pandemia Ecuador registraba 192.117 casos confirmados de COVID-19 y 13.423 muertes, entre confirmadas y por sospecha de coronavirus. De los casos confirmados, Pichincha tenia el 36,2% del total nacional, mientras Guayas era segunda, con el 12,6% del total. (I)

fuente;https://www.eluniverso.com/