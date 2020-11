Dos binomios se sumarán a las elecciones del 2021; CNE contabiliza 14 binomios presidenciales en firme

Los movimientos Podemos y Justicia Social tienen un nuevo calendario para la inscripción de sus candidaturas. Así, se sumarán a las 14 fórmulas presidenciales confirmadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Otro, Unión por la Esperanza, está a la espera de una resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Podemos y Justicia Social podrán incorporarse a la carrera presidencial, pues el CNE resolvió cumplir las sentencias del TCE, que les fueron favorables. Así, los directivos de esas agrupaciones alistan sus precandidaturas presidenciales para la Asamblea y para el Parlamento Andino. ¿Por qué se hizo esta excepción cuando rige ya el calendario electoral?

El analista político Esteban Ron explicó que los casos de los dos movimientos responden a dos actuaciones jurisdiccionales: sentencias ejecutoriadas por parte del TCE, en cuanto al estatus jurídico de cada organización. Detalló que, como ordena el Código de la Democracia y el Reglamento de Trámites ante el TCE, se produjo la suspensión de los procesos que devienen del otorgamiento de personería jurídica, ya que estaba en duda la propia existencia de la organización política. Esto porque el CNE había acogido las recomendaciones de la Contraloría en un proceso administrativo que recomendó la eliminación de Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo y Justicia Social, tras hallar irregularidades en las firmas de respaldo para solicitar su inscripción en el CNE. No obstante, el TCE falló a favor de Podemos y de Justicia Social. Según Ron, una vez aclarado el estatus jurídico podrán presentar sus candidaturas a pesar de que esta parte del proceso electoral había terminado. Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, agregó que no se extendieron los plazos, porque ese es el trámite procedimental que se debe cumplir. “¿Por qué cumple el CNE? Porque es una sentencia, si no la cumplen caen en el delito de desacato”. Acosta recordó que el calendario prevé tres meses para la etapa de impugnaciones antes de definir la lista oficial de candidaturas, hasta el 7 de enero. Entre tanto, los nuevos plazos rigen para las dos organizaciones.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, afirmó que se otorgó a Podemos ocho días para el proceso de inscripción de postulaciones, a través de la web o de las delegaciones electorales, en aquellos casos en que el proceso de inscripción de candidaturas no se encuentre concluido. El binomio presidencial de Podemos, Paúl Carrasco y Frank Vargas Anda, había sido inadmitido por el CNE en primera instancia. Carrasco ratificó que insistirá en su inscripción como precandidato presidencial, que ya había sido registrada ante el CNE. “Estamos de vuelta, para nosotros la justicia y la democracia han triunfado”. El político azuayo contó que en varias provincias ya habían realizado elecciones primarias e incluso iniciaron el proceso de inscripción. “Ya está el diagnóstico y los ocho días creo que son suficientes para cumplir”. En el caso de Justicia Social, el CNE resolvió disponer a las Juntas Provinciales, que no dieron paso al proceso, iniciar el trámite de inscripción y calificación de candidaturas de la organización para las dignidades de asambleístas. También resolvió otorgar cinco días para que realice sus procesos electorales internos y dos días adicionales, después del proceso de primarias, para la aceptación del cargo de los precandidatos.

Luego regirán ocho días para que continúe el proceso de inscripción de las candidaturas. Jimmy Salazar, dirigente de la lista 11, señaló ayer, 6 de noviembre del 2020, que prevén elegir al binomio presidencial tras un encuentro con el buró nacional de la organización. Entre los nombres que se barajan para el binomio constan Carlos Cassanello y Mirien Segura, para la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente. Una vez que las organizaciones políticas cumplan el debido proceso, el Pleno del CNE decidirá sobre la inscripción de las candidaturas o, a su vez, concederá plazos para que las organizaciones políticas subsanen inconsistencias. En contexto El CNE contabiliza 14 binomios presidenciales en firme. Mientras tanto, el de Unión por la Esperanza espera la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, ante una apelación. La fórmula presidencial de Podemos también aguarda por su calificación.

