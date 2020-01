Donald Trump primer presidente en asistir a Marcha por la Vida

WASHINGTON — El presidente Donald Trump asistió a la manifestación anual de la Marcha por la Vida, en Washington, donde dijo sentir un «honor profundo» de ser el primer presidente en asistir a este evento. En su discurso, atacó a los demócratas; afirmó que está siendo perseguido porque está peleando por aquellos que no tienen voz y que ganará. Dijo, además, que adoptan «posiciones radicales y extremas» sobre el aborto y elogió a los asistentes al evento, diciendo que «los niños no nacidos nunca han tenido un defensor más fuerte en la Casa Blanca». Trump agregó, incluso, que «bloquearon la legislación que brindaría atención médica a los bebés que sobrevivieron a los intentos de aborto». “Cada vida trae amor a este mundo. Cada niño trae alegría a una familia. Vale la pena proteger a todas las personas ”, dijo Trump. «Durante 47 años, los estadounidenses de todos los orígenes han viajado de todo el país para defender la vida. Y hoy, como presidente de Estados Unidos, estoy realmente orgulloso de apoyarlo», agregó. Trump cuenta con el apoyo de su base de activistas conservadores. «Creo que es un movimiento brillante», dijo Ralph Reed, presidente de Faith and Freedom Coalition y uno de los partidarios evangélicos más destacados de Trump.

Voz de América