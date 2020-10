Dignidad Humana

La idea de dignidad personal nace en el origen del cristianismo. El hombre, al considerarse «creado a imagen y semejanza de Dios», se considera un sujeto libre y por lo tanto responsable de sus actos. Los conceptos de libertad y responsabilidad aparecen indisolublemente unidos al de dignidad.

El Catecismo de la Iglesia católica (#356), «sólo el hombre está llamado a compartir el conocimiento y el amor en la vida de Dios….Esta es la razón fundamental de su dignidad. Al ser en la imagen de Dios, el ser humano posee la dignidad de una persona que no es solamente algo, sino alguien».

Dios me hizo a su imagen y semejanza; valgo la preciosa sangre de su Hijo unigénito; soy una obra de arte de Dios; él me llama por mi nombre; él me conoce mejor que me conozco yo mismo; él me ama tan poderosamente, personalmente y apasionadamente que él quiere que yo pase la eternidad con él; he venido de él y estoy destinado a volver a él para siempre.