Diana Atamaint: Rafael Correa no aceptó de forma ‘personalísima’ su precandidatura a la Vicepresidencia

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, confirmó ayer que el expresidente Rafael Correa no aceptó de forma ‘personalísima’ su precandidatura a la Vicepresidencia de la República, por la alianza Centro Democrático-Fuerza Compromiso Social, como lo establece el reglamento de Democracia Interna, en el marco de las elecciones generales del 2021.

«El binomio ha presentado el precandidato presidencial (Andrés Arauz). No se ha presentado el precandidato a la Vicepresidencia, por eso el número de que solo 15 precandidatos aceptaron su participación para esta dignidad», señaló Atamaint en una rueda de prensa en Cotopaxi.

Las cifras difundidas por el CNE el 2 de septiembre, al finalizar el plazo para que los precandidatos acepten sus nominaciones de forma presencial, señalaban que 16 lo hicieron para la Presidencia de la República, y 15 para la Vicepresidencia.

Correa y Arauz aseguran que se remitió el documento de aceptación con firma electrónica, por lo que cumplieron el requisito; y rechazan que el CNE a través de un ‘tuit’ indique lo contrario.

Arauz dijo que mantendrán a Correa como su precandidato, hasta que el CNE proceda con la inscripción oficial de candidatos, que arranca el 18 de septiembre, porque ahí se revisarán los requisitos.

Es así que Atamaint ratificó que los técnicos del organismo que participaron en los actos de aceptación presentarán sus informes al pleno y a las Juntas Provinciales Electorales, y ahí se evaluará si cumplen o no este requisito, y otros que estipula la Constitución y el Código de la Democracia.

«Si un candidato no registró su aceptación, los funcionarios pasarán un informe, y cuando se tenga que calificar las candidaturas, si no cumplieron con los requisitos no serán inscritos», recalcó la autoridad.

Si se constata que Correa u otro candidato no cumplen los requisitos, la organización política podrá presentar un nuevo aspirante en un plazo de 48 horas, y «no será necesario volver a hacer un proceso de democracia interna, pudiendo el representante legal o procurador común designar reemplazos», señala el reglamento de inscripción.

Aunque, esos candidatos deben provenir de procesos electorales internos o elecciones primarias. (I)

