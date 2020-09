Defensa de Rafael Correa impulsará procesos fuera del país y no descarta solicitar un recurso extraordinario de revisión a la CNJ

Hasta mañana viernes tienen los sujetos procesales que son parte de la sentencia de casación del caso Sobornos 2012-2016, notificada el martes último, para presentar sus recursos de ampliación y aclaración. Los recursos deberán ser resueltos directamente por los conjueces del Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que emitieron el informe de mayoría y el voto salvado.

Lauro de la Cadena y José Layedra fueron los conjueces que con un voto de mayoría declararon improcedentes los cargos casacionales admitidos a 16 de los 20 sentenciados por cohecho agravado y casaron de oficio las sentencias de la exasesora Pamela Martínez y el empresario Alberto Hidalgo. En tanto que el conjuez Milton Ávila fue quien emitió un informe de minoría al salvar su voto.

Las defensas del expresidente Rafael Correa, de Alberto Hidalgo, relacionado con la empresa Hidalgo & Hidalgo, y de Martínez, exasesora de la Presidencia, se suman a lista de quienes interpondrán aclaraciones y ampliaciones a la sentencia emitida la tarde del lunes último.

Fausto Jarrín, en representación de Correa, adelantó que mañana presentarán los recursos de aclaración y ampliación a una sentencia que es calificada por él como “un incomprensible acumulado de argumentos que no tienen ninguna concatenación o coherencia”.

El abogado asegura que una vez se ejecutoríe el fallo, que cree será la próxima semana, impulsarán los procesos fuera del país en el sistema interamericano de derechos humanos (Comisión y Corte Interamericana) y en las Naciones Unidas, organismo en el que, dijo, ya se les habría aceptado a trámite un proceso contra el Estado ecuatoriano por la violación de derechos y la persecución política, que, entre otros temas, incluiría lo sucedido en el proceso judicial del caso Sobornos.

La defensa del exmandatario sentenciado a ocho años de cárcel, en calidad de autor mediato por instigación, analiza la posibilidad de presentar una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y en el momento oportuno también ejercerían el derecho a solicitar en la misma CNJ el recurso extraordinario de revisión, al tener prueba nueva.

Jarrín explica que mantienen una prueba nueva que les fue negado su ingreso en la etapa de juzgamiento y referiría a una pericia al supuesto computador original donde estaban los Archivos Verdes.

Jimmi Salazar Sánchez, abogado de la exjueza constitucional Martínez, presentará un recurso de aclaración, pues busca que se le clarifique una contradicción en la sentencia oral y escrita para así saber si la pena reducida que se le ordenó a su clienta en casación es de 9 meses y 15 días o 9 meses y 22 días.

Sobre supuestas falsedades dichas en medios digitales sobre Martínez, su abogado respondió que no es real que su clienta haya contactado a uno de los abogados del caso Sobornos para pedir asilo, que la fiscal general Diana Salazar le haya obligado a escribir el cuaderno que sirvió de elemento de prueba dentro del caso o que haya fingido un allanamiento en donde se encontró la prueba.

“Ratificamos que la Fiscalía obtuvo en el allanamiento no un cuaderno, sino doce agendas, por lo que lo manifestado en redes sociales por actores políticos es totalmente falso”, aseguró Salazar Sánchez.

Que en la sentencia de mayoría conste que al empresario Alberto Hidalgo no se le puede modificar la pena de dos años y ocho meses que se le dispuso es lo que solicitará el viernes próximo en su recurso de aclaración el abogado Israel Montenegro, defensor de Hidalgo.

Montenegro tiene claro que los conjueces De la Cadena y Layedra casaron de oficio la sentencia contra su cliente al encontrar una indebida aplicación y una errónea calificación de la norma, quitándole la calificación de cómplice e imponiéndole la de autor directo.

Lo que sí asegura es que no varió la pena dispuesta en segunda instancia de 32 meses de prisión, pues el Tribunal no podía empeorar la situación jurídica del empresario por el principio non reformatio in peius y más aún porque ni Fiscalía ni Procuraduría casaron la sentencia de apelación en relación a Hidalgo.

El empresario fue sentenciado en primera instancia como autor directo a ocho años de cárcel, en segunda instancia el Tribunal de Apelación lo consideró cómplice del delito de cohecho agravado y lo sentenció a 32 meses de prisión, y finalmente el Tribunal de Casación le cambió su calificación de cómplice a autor directo, pero le mantuvo la pena de 32 meses de cárcel. (I)

fuente:https://www.eluniverso.com/