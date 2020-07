Otro Sonnenholzner renuncia a la Vicepresidencia de Ecuador

Esta mañana, a casi 19 meses de ejercer funciones como el tercer vicepresidente del actual Gobierno, Otto Sonnenholzner anunció su renuncia al cargo para trabajar por la equidad, aunque no dejó claro si se candidatizará para las elecciones generales del 2021.

«Ecuador necesita nuevas soluciones para afrontar los problemas y por eso hoy puedo tomar esta decisión (…) saldré de aquí con la frente en alto y de la mano de mi esposa, no es una decisión fácil, por eso hoy lo responsable es salir (…) Vamos a seguir luchando por el único proyecto que vale la pena, el que tiene siete letras y se llama Ecuador«, señaló.

En cadena nacional, Sonnenholzner inició diciendo que hace algún tiempo ha meditado una «difícil decisión», agradeció al presidente Lenín Moreno por la oportunidad y detalló sus acciones en la Vicepresidencia de la República «con eficiencia y austeridad», añadió que queda pendiente un acuerdo por la Seguridad Social.

«Si quieren llamar campaña a resolver los problemas de la gente, háganlo (…) siempre he trabajado por convicción, no por cálculos», agregó.

Sonnenholzner toma esta decisión cinco días después de declarar que, «en los próximos días», empezaría a trabajar para que Ecuador tenga una opción en las próximas elecciones presidenciales el 2021, un camino en el que no necesariamente él participaría.

En redes sociales, con el hashtag #SigueOtto, empienzan a surgir varios grupos de apoyo al radiodifusor de 37 años.

Más temprano, Juan Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete de la Presidencia, aseguró que el Gobierno no tiene un candidato, que el Gobierno no está pensando en las elecciones, sino en gobernar el país y no les corresponde mirar posibilidad ninguna en términos electorales.

«El vicepresidencia ha servido al país, visitamos con él los hospitales cuando nadie podía salir de su casa, demostró la valía y la fuerza que tiene, él tomará las decisiones personales que tenga que tomar y decidirá en su fuero personal qué es lo que más le conviene a Ecuador en términos de dónde debe estar, no nos corresponde hablar a nosotros, le corresponde al Vicepresidente», señaló Roldán, en el canal público Ecuador TV.

Uno de los grupos que apoya una posible candidatura de Sonnenholzner es la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidad del Ecuador Amaru, que tiene prevista una rueda de prensa a las 10:00 de hoy para oficializar el pedido para que se lance a la Presidencia de la República para las elecciones 2021.

Ahora, al gobierno le corresponderá enviar una nueva terna a la Asamblea Nacional para designar al cuarto vicepresidente del actual régimen, (I)

Fuente: el universo.com