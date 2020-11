De las pruebas que presente María Paula Romo en el juicio político dependerá su censura y destitución como ministra de Gobierno

La Asamblea Nacional tiene previsto instalar hoy 24 de noviembre, a las 10:00, la sesión virtual 687 para dar paso al juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acusada de incumplir sus funciones durante las manifestaciones de octubre del año pasado.

Hasta ayer no se conocía si existían o no los votos para la censura y la destitución de la funcionaria, tomando en cuenta que los asambleístas de los bloques de Alianza PAIS, PSC, CREO y algunos disidentes no querían abordar el tema mientras no tengan una reunión de las bancadas, cuyas sesiones se aplazaron para la noche.

La bancada de la llamada Revolución Ciudadana ratificó su decisión de ir por la censura; en la del BIN la votación estaría dividida, al igual que en el grupo de los independientes.

La interpelación de Romo empezará con la lectura del informe presentado por la Comisión de Fiscalización, que procesó las tres acusaciones planteadas por los asambleístas Amapola Naranjo (RC), Lourdes Cuesta y Roberto Gómez (antes de CREO). De las tres acusaciones solo dos fueron acogidas; se relacionan con el uso de bombas lacrimógenas caducadas y el lanzamiento de bombas a centros de paz o de descanso, todo esto en las movilizaciones de octubre del 2019.

Concluida la lectura, la acusada tendrá tres horas para ejercer su derecho a la defensa ante el pleno de la Asamblea. Luego, los asambleístas interpelantes tendrán dos horas para fundamentar sus acusaciones, y luego la ministra replicará por un tiempo máximo de una hora.

La funcionaria acusada no ha realizado los acercamientos políticos para refutar a nivel de los bloques legislativos las acusaciones incluidas en el juicio, por lo que se esperarán hoy las pruebas de descargo que presente en su exposición.

Algunos legisladores interpretan que esta aparente “despreocupación” de María Paula Romo en no buscar los votos para evitar su censura y destitución responde a que prefiere salir por dos causales débiles antes que dar paso a una interpelación que podría ser más complicada, y que se refiere a una supuesta entrega de hospitales a asambleístas a cambio de votos, lo cual ella ha negado permanentemente.

Este proceso, asimismo, fue planteado por Roberto Gómez y Amapola Naranjo, y espera la calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL). (I)

