Daniel Salcedo tendrá que enfrentar dos procesos penales

Peculado y fraude procesal son los dos procesos legales que deberá enfrentar Daniel Salcedo, en su condición de proveedor de insumos médicos a hospitales públicos, con presunto sobreprecio. Por el primer tipo de delito, que es penado con cárcel de 10 a 13 años, en audiencia de formulación de cargos realizada al mediodía de ayer en el Hospital Guayaquil, el juez de garantías penales le dictó prisión preventiva.

La Fiscalía anunció además que se evalúa proceder con una segunda audiencia, por un presunto delito de fraude procesal, contra el mismo ciudadano, quien habría tratado de engañar a la autoridad judicial con sus acciones. Este delito es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años de prisión. Por estado de salud, Salcedo permanecerá hospitalizado hasta cuando se recupere y pueda ser trasladado a un centro de privación de la libertad. Salcedo Bonilla fue expulsado de Perú cerca de la medianoche del martes, con base en un proceso migratorio que se activó luego de que la avioneta en la que viajaba junto a tres personas se accidentó en la zona peruana de Tumbes.

La modelo Jocelyn Mieles también fue expulsada de Perú y se mantiene retenida con fines investigativos, dijo su abogado, Christian Jurado, al asegurar que la joven no sabía nada ni del ilegal viaje que hizo con su pareja (Daniel Salcedo) ni de los presuntos negocios que él tenía. María Paula Romo, ministra de Gobierno, reveló que Salcedo ha firmado contratos con el Estado entre 2013 y 2017. “Esta mafia no se armó este año, esta mafia no se armó en los últimos tres años”, aseguró. “Me temo que hemos encontrado la punta de un ovillo que nos lleva a lugares más profundos, a casos más graves, más grandes y que tienen muchos años funcionando en el país. Ojalá esta sea una pista”, manifestó. (I)

