Daniel Salcedo dijo que no conoce a otros sospechosos y que no hay pruebas contra él en investigación por asociación ilícita

Daniel Salcedo dio su segunda versión la tarde del martes ante la Fiscalía, luego de recuperar la lucidez.

Esta vez fue por el delito de asociación ilícita, en el que se han tomado también versiones de algunos personajes de pantalla.

La fiscal Claudia Romero llegó desde Quito para realizar algunas diligencias en torno al caso que investiga la existencia de una supuesta red de proveedores.

Salcedo, según el abogado Alfredo Arboleda, defensor de Alfredo Adum y del expresidente Abdalá Bucaram, habría dicho que no tiene ningún tipo de relación con los otros convocados a dar versión y que no es proveedor o beneficiario de los contratos que se investigan.

Daniel Salcedo salió del estado de delirio, pero dice que no conocía a Alfredo Adum ni al piloto Franklin Lara

“Indicó que esto se trata de una persecución, que no tienen ninguna prueba contra él, que no tiene ninguna relación con la familia Bucaram, más allá de una amistad con Dalo”, sostuvo Arboleda.

Este miércoles el exmandatario debía también dar su versión en este caso que está en investigación previa y en el que aún no hay detenidos.

La versión de Bucaram se tomó de forma virtual y su abogado no quiso dar detalles al finalizar la diligencia. El expresidente está con arresto domiciliario desde el 4 de mayo por un arma que fue hallada en su domicilio durante un allanamiento en el que se buscaban pruebas de la venta de insumos médicos con sobreprecio que se investiga en los hospitales públicos.

Abraham Muñoz y funcionarios del Hospital del Guasmo no saldrán en libertad mientras dure la instrucción fiscal

Por el tema del arma, dijo el abogado Arboleda que ya el fiscal Álvaro Romero habría emitido un dictamen acusatorio y que estaría convocando a una audiencia preparatoria de juicio para el viernes 17 de julio en el Complejo Judicial 2 (Albán Borja), a las 10:00. A Bucaram lo están procesando por el delito de tráfico de armas. (I)

