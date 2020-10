Culminó la presentación de prueba documental en el caso Singue

Con la presentación de la prueba documental, este viernes 16 de octubre, continuó el quinto día de la audiencia de juicio por el denominado caso Singue. Hasta la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Fiscalía General del Estado trasladó cientos de documentos que son apoyo para la teoría del caso. En 2012, la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cia. Ltda y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) suscribieron un contrato para la exploración y explotación del Bloque Singue, en 2012, que causó un perjuicio de $ 28,5 millones al estado ecuatoriano.

En este proceso están señaladas 14 personas, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas, así como los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli, Wilson Pástor y su hija Silvana Pástor. Wilson Toainga, fiscal General Subrogante, presentó las pruebas documentales. Entre los archivos que constan en una primera carpeta se encontraron copias certificadas del proceso contractual, documentos de identificación del oferente, escritura del Consorcio DGC, contrato para la ejecución de los servicios integrados: sísmica y de perforación; garantía de seriedad de la oferta, análisis económico financiero, entre otros. Una segunda carpera contenía una evaluación preliminar del campo Singue, aviso de perforación del pozo, copias certificadas de información proporcionada de Petroecuador que contiene perfiles de competencia, constitución de la compañía Dygoil, entre otros. Luego de detallar en qué consistieron los archivos, el Tribunal -conformado por los jueces Iván León, Javier De la Cadena y José Layedra- suspendió la audiencia para que la defensa de las partes procesales ejerzan su derecho a contradicción. Luego de la reinstalación, dio paso a los abogados para que expongan sus observaciones.

Ocho de diez abogados impugnaron la documentación presentada, argumentando, entre otras cosas, que se trataba de documentos que no eran originales, que no había autenticidad de ciertos archivos y que incluso no contaban con la cadena de custodia. Con estas observaciones, se dio por concluida la presentación de prueba por parte de la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado. El Tribunal, tras mencionar que las objeciones serán valoradas, suspendió la audiencia hasta el lunes 19 de octubre para la presentación de prueba de descargo por parte de la defensa. (I)

fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/culmino-presentacion-prueba-documental-caso-singue