Cuatro bonos y ayudas económicas para paliar la pandemia del covid-19 se ponen en marcha

Bonos, ayudas económicas y remuneraciones extraordinarias son parte del plan de auxilio financiero que pondrá en marcha el Gobierno. Después de este atípico año, que ha dejado la llegada del covid-19 en Ecuador, el objetivo es que esos recursos sirvan para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia, según consta en los decretos 1277, 1278 y 1279, firmados el lunes 22 de marzo del 2021. Las ayudas consisten en un bono por desempleo, un rubro para quien gana el básico, un bono de protección social y una remuneración extraordinaria para los trabajadores del sector público de primera línea. Sobre las ayudas relacionadas con el tema de empleo, el ministro de Trabajo, Andrés Isch, adelantó que se necesita un convenio con el Seguro y el Ministerio de Inclusión para concretar los desem­bolsos. El rol de estas entidades es importante, pues el Seguro otorgará la base de datos de las personas que cumplan con los requisitos y el Ministerio prestará el sistema informático para que el pago se realice a través de la banca pública, agregó Isch. Los beneficios ya habían sido anunciados por el Gobierno, pero su puesta en práctica dependía de la emisión de los Decretos. A continuación el detalle de los beneficios, sus requisitos y posibles fechas de entrega: ​

Bono por desempleo de USD 500

Beneficiarios: Ciudadanos que perdieron su trabajo en el 2020 y hayan estado afiliados del IESS. Se calcula que podrán beneficiarse hasta 570 000 personas. Requisitos: Haber sido desafiliados en el período entre el 1 enero al 31 diciembre de 2020. Que no hayan generado una nueva afiliación hasta el 31 de diciembre de 2020 y, en el caso de haber perdido su afiliación el 31 de diciembre, no haber recuperado su afiliación con el mismo empleador en enero de 2021. Otra condición es que, mientras estuvieron afiliados al IESS en el año 2020, su remuneración mensual promedio no haya superado los USD 1 000. Los ciudadanos que cumplan con todos los parámetros y que hubieren generado una afiliación voluntaria al IESS también recibirán este bono. Entrega: Los bonos para apoyar el tema del empleo deben entregarse hasta el 30 de abril, según fijó el Presidente. El Ministerio de Finanzas dijo ayer que espera que esta subvención, que se entregará por una única vez, se concretará en este mes.

Bono de USD 60 para quien gana el salario básico

Beneficiarios: Trabajadores del sector privado que ganen el básico. Requisitos: La condición es que las personas hayan tenido contrato hasta el 31 de diciembre de 2020 y cuya remuneración mensual fue hasta USD 400 o su proporcional si hubo reducción de jornada o jornada parcial. Entrega: En abril del 2021, según el Ministerio de Finanzas.​

Remuneración extra para personal de primera línea Beneficiarios:

El Decreto 1278 contempla el plan gubernamental para pagar una remuneración extra de USD 200 a los trabajadores de primera línea. Requisitos: Funcionarios públicos que trabajaron en la primera línea frente al covid-19. Estos son médicos, enfermeros, maestros, militares, policías, agentes de tránsito, funcionarios de la Fiscalía y del Servicio de Emergencias ECU 911. Entrega: Hasta USD 69 millones costará la medida, según el Ministerio de Finanzas. El monto será transferido en este mes, dijo la Cartera.​

Cuarta etapa del bono de protección familiar Beneficiarios:

el Decreto 1279 tiene como objetivo atender a familias en riesgo de pobreza y extrema pobreza, con un bono de USD 120. Requisitos: El Decreto señala que se trata de hogares identificados en la base del Registro Social. Es decir, no están bajo relación de dependencia laboral ni afiliados. Otro requisito es no recibir otro tipo de bonos sociales. Entrega: Actualmente, en el país, se realiza el pago de la tercera fase de esta transferencia monetaria. No se conocen fechas para los pagos. Estos valores serán desembolsarán solo una vez.

fuente:

https://www.elcomercio.com/actualidad/bonos-ayudas-economicas-desempleo-salario.html.