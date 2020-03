Covid-19 infecta a 268 personas en 14 provincias de Ecuador

El número de provincias donde se registran casos confimados de coronavirus se extiende: pasó de nueve en horas de la mañana de ayer a 14 en el último reporte de las 16:00, difundido por la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles.

Loja (4 casos), Cañar (3), Chimborazo (2), Imbabura (1) y Santo Domingo de los Tsáchilas (1) se suman a Guayas (187), Los Ríos (16), Pichincha (16), Azuay (14), Manabí (8), Morona Santiago (3), Bolívar (2), Sucumbíos (2) y El Oro (1).

La cifra nacional de contagiados pasó ayer de 199 a 260 personas, de acuerdo con el útimo reporte. De las 260 personas, tres se han recuperado, 236 se encontraban estables en aislamiento domiciliario, 12 personas estaban hospitalizadas en condición estable y cinco con pronóstico reservado. Además, la cifra de muertos también se incrementó: pasó de tres a cuatro víctimas.

En el cerco epidemiológico se encuentran 746 personas, hay otros 481 casos sospechosos y 412 descartados.

Tres recuperados

Tres personas se han recuperado del coronavirus, según Ocles. Se trata de ciudadanos que estaban en el cerco epidemiológico primario; es decir, que estuvieron de una u otra manera viculadas a la paciente cero, quien llegó al país procedente de España el 14 de febrero y tras permanecer dos semanas en terapia intensiva falleció en el hospital del Guasmo sur, Guayaquil, el 13 de marzo.

La ciudadana de 71 años no presentó síntomas al momento de su arribo al país, pero pasados unos días sintió fiebre y malestar general por lo que fue internada en una casa de salud.

Los tres pacientes que se han recuperado, cumplieron el aislamiento preventivo obligatorio domiciliario, se les hizo una primera prueba el primero de marzo y a los 14 días se les realizó un segundo test, dando resultados negativos, lo que fue confirmado por una tercera prueba relizada 24 horas después, por lo que saldrán del cerco epidemiológico activo.

No obstante, estos ciudadanos de 33, 36 y 66 años tendrán que permanecer bajo vigilancia, en cumplimiento de los protocolos.

DESOLACIÓN. Los lugares más emblemáticos y con más personas, como el Centro Histórico de Quito, lucían vacíos.

Otra víctima mortal

Ayer se confirmó el fallecimiento de una cuarta persona, víctima del Covid-19. Se trata de un adulto mayor en Manabí, pero que no tiene relación con el caso primario, dijo Ocles.

El círculo inmediato de esta persona fallecida se encuentra en el cerco epidemiológico activo bajo vigilancia y seguimiento por parte de las autoridades de Salud. (HCR)

Viteri seguirá trabajando en aislamiento desde casa

Pese a ser una víctima más de Covid-19, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se mantendrá al frete de la administración durante el aislamiento.

Así se desprende de un comunicado difundido ayer por su equipo de comunicación. Esta decisión deja de lado la posibilidad de que el vicealcalde Josué Sánchez asuma el mando, mientras Viteri se somete al aislamiento y control a cargo de especialistas del Ministerio de Salud.

Viteri, quien ha sido cuestionada por no permitir el aterrizaje de un avión de Iberia que tenía el objetivo de repatriar a españoles a su país, informó ser víctima de coronavirus a través de un video en sus redes sociales y del Cabildo porteño.

Más tarde, en otro video, se escucha decir a Viteri a un elemento de la Policía que tanto ella como su esposo, Joaquín Villamar, dieron positivo a la enfermedad. Incluso, publicó en redes la ficha médica realizada por los galenos del Ministerio.

El exasambleísta Galo Lara dijo que, si los síntomas de la alcaldesa son leves, no tendría inconvenientes de seguir trabajando, pero si presenta fiebre y otras demostraciones de la enfermedad, entonces sí debería encargar el mando de Guayaquil al vicealcalde Sánchez.

Pascual Del Cioppo, dirigente del PSC, sostuvo que “definitivamente no, pues, no hay razón. Cuando el gobernante tiene un quebranto en su salud que no afecta en absoluto su lucidez mental sino solo física, no existe motivo alguno para encargar el cargo”. (DAB)

Babahoyo también pide radicalizar el toque de queda

Redacción BABAHOYO

En la provincia de Los Ríos los casos de coronavirus también continúan en aumento. En Babahoyo, su capital, es donde se reporta el mayor número de infectados, con 16 casos.

Por eso, el alcalde de Babahoyo, Carlos Germann hizo el pedido al Ministerio de Gestión de Riesgos y al Comité de Emergencias para que en ese cantón también se aplique la extensión del toque de queda de 16:00 a 05:00.

Pero esta petición no era aceptada hasta el cierre de esta edición y se mantiene el toque de queda de 21:00 a 05:00, como en resto del país. (NDA)

Mantener el aislamiento social

La secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, reiteró el pedido a que la población mantenga el aislamiento social para tratar de frenar la pandemia, que la ciudadanía se mantenga en sus hogares, que evite el contacto con otras personas y que, si tiene que salir, solo lo haga en casos excepcionales, como para comprar víveres o medicamentos pero tomando las precauciones del caso.

Aseguró también que el personal que está atendiendo esta emergencia, como los trabajadores de la Salud, mantienen un protocolo riguroso. “El Gobierno ha dispuesto que se pueda hacer la compra de todo el material, la vestimenta, de insumos que se necesitan para poder proteger a los trabajadores de la Salud”, afirmó. (HCR)

LA CIFRA

1.153 muestras para Covid-19 se habían tomado hasta ayer.

