Corren tres meses para definir las candidaturas para las elecciones del 2021

El Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró oficialmente la fase de inscripción de candidaturas para la Presidencia y Vicepresidencia, Asamblea Nacional y Parlamento Andino. El organismo permitió, debido a la pandemia del covid-19, que el trámite se realice en línea o de forma presencial. El tiempo límite era las 18:00 de ayer, 7 de octubre del 2020. El CNE no entregó un balance preliminar del total de aspirantes inscritos para todas las dignidades, pero la jornada culminó con sorpresas. Una hora antes de que expire el plazo, el partido Fuerza Ecuador (FE) ingresó la documentación en línea para inscribir a su binomio: Miguel Salem y Gustavo Bucaram, pese a que no cumplieron el requisito previo de aceptar sus precandidaturas presencialmente, por lo que en el análisis jurídico del CNE se tomará en cuenta ese proceder a la hora de calificarlo finalmente.

Tras el cierre de esta fase, existen más dudas que certezas del número de presidenciables, ya que la cantidad aún puede variar. De los 17 binomios que solicitaron la inscripción, hasta la tarde de ayer cuatro ya fueron calificados: Gerson Almeida y Martha Villafuerte (Ecuatoriano Unido); Xavier Hervas y María Sara Jijón (Izquierda Democrática); Gustavo Larrea y Alexandra Peralta (Democracia Sí); Guillermo Lasso y Alfredo Borrero (Alianza Creo-PSC). A partir de hoy, 8 de octubre, el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se dedicarán a resolver objeciones, apelaciones y demás conflictos que se deriven de la conformación de las candidaturas, sobre todo pluripersonales. Según el calendario electoral vigente, el 7 de enero del 2021 vence el plazo para cerrar la lista definitiva de candidatos. Es decir, se podría conocer el número total de políticos que aparecerán en las papeletas electorales en tres meses, en el peor de los casos. El trámite de calificación se dilata por las objeciones que realizan los propios partidos y movimientos a los postulantes.

Además, la Función Electoral arrastra desde hace meses la resolución de un informe de Contraloría que recomendó eliminar a cuatro movimientos que aspiran a participar en los comicios. Ampliar Desde ayer, 7 de octubre del 2020, se intensificaron las seguridades en los exteriores del CNE en Quito. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO Esto incide directamente en la calificación del binomio de la Alianza Unión por la Esperanza (Unes/listas 1-5), que lo integran Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. Esta última agrupación fue una de las eliminadas por el CNE, luego de que Contraloría detectara irregularidades en su proceso de inscripción. José Cabrera, consejero del CNE, confirmó que el trámite para calificar al binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascall permanece en suspenso, pues existen dos recursos que el TCE debe tratar con urgencia. En el primero, la lista 5 apela su eliminación del registro electoral, ya que afectaría la vigencia de la Alianza Unes. Los dirigentes de la agrupación recusaron a los jueces principales y por eso el proceso no ha podido ser resuelto. Además, el miércoles pasado el TCE aceptó a trámite un nuevo recurso subjetivo contra la resolución que otorgó a Unes dos días para que reemplazara la candidatura de Rafael Correa a la Vicepresidencia. La causa la impulsa el movimiento provincial Ahora.

Michael Aulestia, representante de Ahora, dice que el CNE hizo una “errónea interpretación de la norma”, al permitir que Rabascall reemplace a Correa, quien no aceptó presencialmente su precandidatura, pues está prófugo en Bélgica. El dirigente advierte que mientras no se emita una sentencia, el CNE no puede retomar el trámite de calificación del binomio correísta. Además, en los últimos dos días, magistrados del TCE emitieron sentencias de primera instancia que ‘revivieron’ a los movimientos Juntos Podemos y Justicia Social. Los magistrados dejaron sin efecto la resolución del CNE que los eliminó. Pero el consejero José Cabrera dijo que apelarán. En las sentencias, se establece que el CNE debe dar facilidades para que esas agrupaciones puedan continuar en el proceso electoral. El 3 de octubre pasado, el CNE rechazó la inscripción del exprefecto

Paúl Carrasco y Frank Vargas Anda, de Juntos Podemos. Además, ayer, 7 de octubre, Justicia Social anunció que intentaría inscribir a sus asambleístas nacionales en el sistema en línea. Incluso, circuló un rumor de que supuestamente Álvaro Noboa iba a ser inscrito como presidenciable de esa agrupación, junto a Marcia Yazbek, pero familiares del empresario desmintieron esta información. En el cierre del 2020, el CNE avanzará en los procesos de contratación para seguir con el proceso eleccionario. Cabrera aseguró que, hasta el momento, Finanzas ha comprometido la entrega de alrededor de USD 15 millones para organizar los próximos comicios. El consejero de minoría Luis Verdesoto denunció ayer que según cuatro informes de la Comisión Técnica del CNE hay “serios retrasos en el plan Estratégico de Tecnologías”, que se aplicará para las elecciones del 7 de febrero. En contexto​Para calificar las candidaturas, el CNE verifica que los postulantes salgan de elecciones primarias y que hayan aceptado presencialmente su nominación, aunque hay binomios que no completaron el segundo paso. Los partidos pueden objetar a los postulantes.

fuente:

https://www.elcomercio.com/actualidad/definicion-candidaturas-elecciones-cne-ecuador.html.