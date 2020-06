Correístas y Pachakutik en contra de mover fecha de las elecciones generales del 2021

Dos movimientos políticos se oponen a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) mueva del calendario electoral la fecha de las elecciones presidenciales y legislativas prevista para el 7 de febrero del 2021.

Después del primer Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas virtual, que se realizó el jueves anterior, hubo un pedido de unas 18 agrupaciones, entre partidos y movimientos nacionales, para que se evalúe extender la fecha de la primera vuelta presidencial, por lo menos para la primera y segunda semana de marzo próximo.

El objetivo es que se amplíen los plazos para realizar sus procesos de democracia interna, por ejemplo, ya que la pandemia del COVID-19 afectó también sus actividades.

Sin embargo, Fuerza Compromiso Social, al que se adhirieron el expresidente Rafael Correa y sus afines; y, Pachakutik (PK) se inclinaron porque el CNE mantenga el 7 de febrero como fecha de comicios.

Marlon Santi, coordinador nacional de PK, consideró que la “fecha de las elecciones es inamovible”, aunque sí deben “reajustar”, porque “hemos perdido espacio por la pandemia en agendas internas”.

Ejemplificó los procesos de democracia interna para la elección de sus candidatos, actividad que está prevista para agosto próximo, y la inscripción de candidaturas en el CNE, se agendó desde el 18 de septiembre.

Desde Fuerza Compromiso Social se rechazó la modificación porque se afectarían las fechas de posesión establecidas por la Constitución, como el 14 de mayo para asambleístas, y 24 de mayo para presidente de la República.

Vanessa Freire, presidenta de este grupo político, respaldó el calendario aprobado, y dijo que no aceptará uno alternativo. En su cuenta de Twitter la dirigente increpó que lo que se evidencia “una vez más, es el temor que le tienen a @Mashirafael (Rafael Correa) en las elecciones del 2021”.

En el Consejo Consultivo, este movimiento fue el único que pudo participar con dos delegados. El otro fue Virgilio Hernández, quien reforzó la idea de que extender los plazos afectaría la posesión de las nuevas autoridades.

La doble participación generó molestias en los dirigentes de Democracia Sí, Gustavo Larrea, y el socialcristiano Alfredo Serrano.

Larrea cuestionó que les “plantearon un delegado por organización, no dos. Sino es cargamontón”, dijo molesto.

Serrano lo respaldó, pues “aquí participamos uno por organización”. La presidenta Diana Atamaint sonreía y dio paso a un receso.

Rafael Correa, quien reside en Bélgica y está acusado de cohecho agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016, se pronunciaba en Twitter.

«¿Alguien entiende la necesidad de aplazar las elecciones? Ah sí ¡me olvidaba! Tienen que sacarme una sentencia en firme para impedirme participar. Y calificó al consejero Luis Verdesoto de ser un “burropié” del candidato presidencial, Guillermo Lasso, por plantear extender el cronograma.

Hernández confirmó que se analiza que Correa participe en los comicios encabezando la lista de asambleístas o vicepresidente de la República.

Está previsto que el martes, el CNE, los partidos y movimientos se reúnan con los jueces del Tribunal Contencioso Electoral para discutir cambios en el calendario.

CREO dice que no le dieron la clave del Zoom para entrar a reunión

El movimiento político CREO, liderado por el excandidato presidencial Guillermo Lasso, no participó en el Consejo Consultivo que realizó el Consejo Nacional Electoral (CNE) el jueves pasado porque, al parecer, no le dieron la autorización para ingresar a la sala virtual de la plataforma Zoom, por la cual se transmitió este evento.

El CNE no se pronunció al respecto. Pero el director nacional de CREO, César Monge, difundió un video en el que muestra su computador con un mensaje de Zoom, que le dice que espere.

“Aparentemente esto no fue más que una tomadura de pelo”, dijo; y añadió que “estamos en manos de un CNE de mayoría corrupta, que ahora parece que tendrían nexos con el hoy detenido Daniel Mendoza”, quien es asambleísta de AP.

La presidenta del CNE negó cualquier relación con Mendoza. (I)

fuente:https://www.eluniverso.com/